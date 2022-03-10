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В Улан-Удэ вора выдала салатовая шапка

В Улан-Удэ вора выдала салатовая шапка
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Мужчина воровал 8 марта, чтобы сделать подарок

В Улан-Удэ наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в кражах парфюмерии и алкоголя из магазинов. Вора выдала яркая одежда и солнцезащитные очки.

- 8 марта поступило сообщение о краже дорогой туалетной воды из магазина косметики и парфюмерии. Чуть позже аналогично одетый мужчина совершил кражу элитного алкоголя в одном из супермаркетов. По камерам видеонаблюдения были установлены приметы подозреваемого, ориентировка передана наружным нарядам, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.

Подозреваемого росгвардейцы задержали на улице Цивилёва. Его выдала яркая одежда – салатовая шапка и зелёная куртка, а также солнцезащитные очки.

Со слов задержанного, украденную туалетную воду стоимостью более восьми тысяч рублей он подарил, а джин стоимостью более четырёх тысяч рублей уже выпил сам.

Задержанный, 47-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции. Мужчина был ранее судим за краже. На него возбуждено новое уголовное дело.
кража

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