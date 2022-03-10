В Улан-Удэ вора выдала салатовая шапка

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Мужчина воровал 8 марта, чтобы сделать подарок



В Улан-Удэ наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал подозреваемого в кражах парфюмерии и алкоголя из магазинов. Вора выдала яркая одежда и солнцезащитные очки.



- 8 марта поступило сообщение о краже дорогой туалетной воды из магазина косметики и парфюмерии. Чуть позже аналогично одетый мужчина совершил кражу элитного алкоголя в одном из супермаркетов. По камерам видеонаблюдения были установлены приметы подозреваемого, ориентировка передана наружным нарядам, - рассказали в Росгвардии по Бурятии.



Подозреваемого росгвардейцы задержали на улице Цивилёва. Его выдала яркая одежда – салатовая шапка и зелёная куртка, а также солнцезащитные очки.



Со слов задержанного, украденную туалетную воду стоимостью более восьми тысяч рублей он подарил, а джин стоимостью более четырёх тысяч рублей уже выпил сам.



Задержанный, 47-летний улан-удэнец, был доставлен в отдел полиции. Мужчина был ранее судим за краже. На него возбуждено новое уголовное дело.

