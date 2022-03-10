Омуль мужчина ловил во время нереста
В Северо-Байкальском районе Бурятии прокурор обратился в суд с иском о возмещении ущерба с браконьера, ловившего омуль.
Ранее мужчина был признан судом виновным в незаконном вылове рыбы. В сентябре во время нереста он поймал 20 хвостов байкальского омуля.
Ущерб оценили в 145,6 тысяч рублей.
В пресс-службе Северобайкальского городского суда пояснили, откуда взялась такая сумма.
- Ответчик незаконно добыл рыбу на реке Кичера, то есть на миграционных путях к месту нереста и в месте нереста рыбы в период запрета. При расчёте размера причинённого ущерба подлежит применению примечание 1 к постановлению правительства РФ № 1321 от 03.11.2018 года, то есть дополнительно учитывается 100 процентов за экземпляр рыбы, - сообщили в суде.
Суд удовлетворил требования прокурора о возмещении ущерба. Апелляционная жалоба по данному делу не поступала. Так что решение суда вступило в законную силу.
В Бурятии браконьеру 20 омулей обошлись почти в 150 тысяч
Происшествия, Фото:
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