В Бурятии браконьеру 20 омулей обошлись почти в 150 тысяч

Происшествия, Фото: из архива

Омуль мужчина ловил во время нереста



В Северо-Байкальском районе Бурятии прокурор обратился в суд с иском о возмещении ущерба с браконьера, ловившего омуль.



Ранее мужчина был признан судом виновным в незаконном вылове рыбы. В сентябре во время нереста он поймал 20 хвостов байкальского омуля.



Ущерб оценили в 145,6 тысяч рублей.



В пресс-службе Северобайкальского городского суда пояснили, откуда взялась такая сумма.



- Ответчик незаконно добыл рыбу на реке Кичера, то есть на миграционных путях к месту нереста и в месте нереста рыбы в период запрета. При расчёте размера причинённого ущерба подлежит применению примечание 1 к постановлению правительства РФ № 1321 от 03.11.2018 года, то есть дополнительно учитывается 100 процентов за экземпляр рыбы, - сообщили в суде.



Суд удовлетворил требования прокурора о возмещении ущерба. Апелляционная жалоба по данному делу не поступала. Так что решение суда вступило в законную силу.



