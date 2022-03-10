Молодого человека задержали стражи порядка
В лесу под Ангарском полицейские и сотрудники ГУФСИН задержали арбалетчика. Он пытался отправить снаряд с приклеенными к нему наркотиками на территорию исправительной колонии №14.
Ранее судимый 21-летний местный житель прикрепил к арбалетному болту марихуану и гашиш, но не успел отправить «посылку». Его задержали сотрудники правоохранительных органов.
Возбуждено уголовное дело за попытку сбыта или пересылки наркотических средств, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области арбалетчик пытался выстрелить наркотиками в колонию
Происшествия, Фото:
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