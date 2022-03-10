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В Улан-Удэ микроавтобус сбил пьяного пешехода

В Улан-Удэ микроавтобус сбил пьяного пешехода
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Пешеход переходил в неположенном месте

9 марта в центре Улан-Удэ 41-летний мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте, попал под колёса микроавтобуса. Это произошло около 21 часа на улице Смолина в районе дома №57.

- 29-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода 1980 года рождения. В результате ДТП мужчина с травмами госпитализирован в БСМП, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Пешеход находился на проезжей части в состоянии опьянения, уточнили в Госавтоинспекции.

С начала года в Бурятии зарегистрировано 15 наездов на пешеходов. Два человека погибли, 13 получили травмы.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 марта в селе Кырен Тункинского погибла 15-летняя девочка. Её насмерть сбил водитель автомобиля «Тойота Ипсум», выехавший на тротуар.

4 февраля в посёлке Николаевский Тарбагатайского района насмерть сбили 30-летнего мужчину. После наезда водитель с места скрылся.
ДТП

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