В Иркутской области пассажиры авто побили полицейских

Мужчинам грозит длительное лишение свободы



В Иркутской области двое 30-летних жителей города Зима подозреваются в применении насилия в отношении полицейских.



- По версии следствия, ночью 26 февраля вблизи дома № 31 по улице Подаюрова в Зиме экипаж ДПС для проверки документов остановил автомобиль «Ниссан Санни». Двое пассажиров автомобиля стали выражаться в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью, а после напали на полицейских, причинив им различные телесные повреждения, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.



После этого мужчины скрылись на автомобиле.



Вскоре их задержали и доставили в следственный отдел для дачи показаний. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.



Расследование уголовного дела продолжается. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.

