Мужчинам грозит длительное лишение свободы
В Иркутской области двое 30-летних жителей города Зима подозреваются в применении насилия в отношении полицейских.
- По версии следствия, ночью 26 февраля вблизи дома № 31 по улице Подаюрова в Зиме экипаж ДПС для проверки документов остановил автомобиль «Ниссан Санни». Двое пассажиров автомобиля стали выражаться в адрес сотрудников полиции нецензурной бранью, а после напали на полицейских, причинив им различные телесные повреждения, - сообщили в СУ СКР по Иркутской области.
После этого мужчины скрылись на автомобиле.
Вскоре их задержали и доставили в следственный отдел для дачи показаний. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Расследование уголовного дела продолжается. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы.
В Иркутской области пассажиры авто побили полицейских
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Женщина украла деньги со счёта пенсионерки
Водитель насмерть сбил катавшегося на велосипеде ребёнка
Пешеход переходил в неположенном месте
Мужчинам грозит длительное лишение свободы
Неполадки устранили за полтора часа
Страшную находку обнаружили рабочие
Старшему лейтенанту Цырену Балданову было 24 года
Погиб заместитель командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады
Ссора по поводу того, что гость живёт слишком долго, обернулась убийством
Юные воришки решили поживиться спортивными брюками
Полицейские нашли кровь поджигателя на дверной ручке
Вор в поисках наживы повредил несколько припаркованных автомобилей
Две женщины поплатились за то, что не ушли после окончания праздника вместе с коллегами
Истекающего кровью парня нашли прохожие
Водитель, погубивший девочку, не справился с управлением