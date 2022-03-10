Ветер обесточил дома улан-удэнцев

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Неполадки устранили за полтора часа



9 марта из-за порывистого ветра произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались потребители улиц Толстихина, Иволгинская, переулок Грачевский, пер. Урожайный, ул. Карельская, СНТ «Сибиряк», ул. Дружбы, ул. Подстанционная.



В 13:07 после устранения неисправности электроэнергия включена всем потребителям по нормальной схеме. Время отключения составило около полутора часов.



В то же время, что и первое отключение, без света остались потребители по ул. Кабанская, ул. Дорожная, ул. Дачная, ул. Российская, СНТ «Дружба-2», СНТ «Профсоюзник», ДНТ «Урожай», ул. Белокаменная, ДНТ Сибиряк; канализационная насосная станция, котельная и школа №44 (ул. Новая, 44); лицей-интернат № 61 (ул. Кабанская, 26).



В 13:32 после устранения неисправности электроэнергия восстановлена всем потребителям. Время отключения составило 1 час 42 минуты, сообщается в оперативной сводке по городу.

