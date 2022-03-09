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Подполковник из Улан-Удэ погиб на Донбассе

Подполковник из Улан-Удэ погиб на Донбассе
Происшествия, 
Погиб заместитель командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады

Стало известно имя ещё одного погибшего во время спецоперации на Украине военнослужащего из Бурятии. Скорбный список пополнил заместитель командира 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады гвардии подполковник Денис Глебов.

Он награждён орденом Мужества посмертно.

Церемония прощания с Денисом Глебовым прошла 6 марта в Рязани. Панихида состоялась с воинскими почестями. В ней приняли участие представители органов государственной власти, командования ВДВ РФ, Рязанского военного гарнизона, общественных организаций, ветераны, а также родные и близкие героя, сообщается на сайте Рязанской области.

- Участникам панихиды был зачитан указ президента РФ Владимира Путина о награждении Дениса Глебова орденом Мужества посмертно, - сказано в сообщении.

Ранее свои соболезнования родным и близким офицера выразил губернатор Рязанской области Николай Любимов, сообщает РЕН ТВ. Губернатор отметил, что Глебов «с честью исполнил свой воинский долг по защите интересов Родины, проявив мужество и героизм во время спецоперации».

4 марта глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о гибели восьми военнослужащих из республики на Украине.

5 марта в Гусиноозёрске простились с погибшим старшим лейтенантом Ильей Семёновым. Пожертвовав своей жизнью, он спас сослуживцев.


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