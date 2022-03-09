Житель Бурятии убил загостившегося мужчину

Ссора по поводу того, что гость живёт слишком долго, обернулась убийством



Ночью 7 марта 40-летний житель города Бабушкин в своей квартире убил 35-летнего загостившегося у него знакомого.



По данным следствия, обвиняемый жил вместе с братом. В конце прошлого лета они приютили знакомого, занимавшегося бродяжничеством.



- 7 марта около полуночи, пока брат спал, обвиняемый употреблял с квартирантом спиртные напитки. После на фоне алкогольного опьянения стал предъявлять собутыльнику претензии, связанные со злоупотреблением им гостеприимством. Из-за этого между пьяными мужчинами произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой хозяин квартиры схватил нож и нанёс им несколько ударов противнику в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



Мужчина не стал скрываться и оставался в квартире до приезда следственно-оперативной группы.



Ему предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу.

