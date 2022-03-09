В Улан-Удэ четверо школьников обокрали торговый павильон

Происшествия, Фото: Росгвардия по Бурятии

Юные воришки решили поживиться спортивными брюками



В Улан-Удэ четверо 14-летних школьников были задержаны за кражу из бутика на территории рынка на улице Тулаева.



Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что на рынке нажали кнопку экстренного вызова. Выяснилось, что работники службы безопасности по системе видеонаблюдения заметили, как неизвестные зашли в один из вещевых павильонов и обокрали его.



- Росгвардейцы в ходе отработки территории рынка заметили группу несовершеннолетних, которые при виде правоохранителей попытались убежать, но были задержаны. В ходе разбирательств было установлено, что подростки заметили незапертую дверь бутика, зашли туда и стали мерить брюки. Подобрав одежду по размеру, подростки украли девять спортивных брюк. Стоимость похищенного составила около шести тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.



Четверо задержанных 14-летних парней, учеников средней школы, доставили в отдел полиции. Их передали инспекторам по делам несовершеннолетних для принятия правового решения.

