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В Улан-Удэ четверо школьников обокрали торговый павильон

В Улан-Удэ четверо школьников обокрали торговый павильон
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Юные воришки решили поживиться спортивными брюками

В Улан-Удэ четверо 14-летних школьников были задержаны за кражу из бутика на территории рынка на улице Тулаева.

Экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о том, что на рынке нажали кнопку экстренного вызова. Выяснилось, что работники службы безопасности по системе видеонаблюдения заметили, как неизвестные зашли в один из вещевых павильонов и обокрали его.

- Росгвардейцы в ходе отработки территории рынка заметили группу несовершеннолетних, которые при виде правоохранителей попытались убежать, но были задержаны. В ходе разбирательств было установлено, что подростки заметили незапертую дверь бутика, зашли туда и стали мерить брюки. Подобрав одежду по размеру, подростки украли девять спортивных брюк. Стоимость похищенного составила около шести тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Четверо задержанных 14-летних парней, учеников средней школы, доставили в отдел полиции. Их передали инспекторам по делам несовершеннолетних для принятия правового решения.
кража Росгвардия

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