Иркутянин поджёг Toyota Land Cruiser



Ночью во дворе дома по улице Софьи Ковалевской в Иркутске загорелся внедорожник Toyota Land Cruiser 100.



На место инцидента незамедлительно выехали сотрудники полиции.



- В ходе осмотра места происшествия рядом с машиной оперативники обнаружили ёмкость с остатками горючей жидкости. Полицейские зафиксировали и изъяли улики – пятна бурого цвета, похожие на кровь, обнаруженные на дверной ручке автомобиля, - сообщает ГУ МВД России по Иркутской области.









Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 46-летний знакомый владельца внедорожника. В отделе полиции мужчина сознался в содеянном. По одной из версий, мотивом поджога стала личная неприязнь фигуранта к владельцу авто.Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённое из хулиганских побуждений, путём поджога». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.