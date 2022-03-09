 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 марта

08 марта

Популярное

В Улан-Удэ соседи поймали и сдали вора полиции

В Улан-Удэ соседи поймали и сдали вора полиции
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Вор в поисках наживы повредил несколько припаркованных автомобилей

В Улан-Удэ двое мужчин, которые живут в одном доме, сами поймали вора. Задержанному 29 лет, он подозревается в краже денег из автомобиля.

Всё произошло во дворе многоквартирного дома в 104 микрорайоне. Ночью нетрезвый мужчина повредил боковое стекло иномарки, припаркованной возле дома, и из барсетки в бардачке украл 16 тысяч рублей. Чтобы проникнуть в салон, он использовал самодельную отвёртку.

Также в поисках ценного имущества вор повредил стёкла ещё на четырёх стоявших во дворе жилого дома машинах. Однако ценностей в них не нашёл.

Всё это заметили жильцы дома, так как на двух машинах сработала сигнализация. На улицу выбежал 49-летний владелец одного из повреждённых автомобилей, а вскоре к нему присоединился сосед.

Вдвоём они поехали за преступником. Вскоре соседи задержали его около павильона, куда он заходил за сигаретами. Мужчины вызвали полицейских и затем сдали им вора.

- Похищенные деньги и отвёртка изъяты у горожанина. Отметим, что преступление он совершил, невзирая на то, что в настоящее время привлекается к уголовной ответственности по двум фактам краж имущества из подъездов жилых домов. Ранее он также был неоднократно судим. В октябре 2021 года улан-удэнец освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за серию имущественных преступлений. Нигде не работает, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии двух женщин обокрали на корпоративе
В Бурятии двух женщин обокрали на корпоративе
Происшествия, 09.03.2022
Две женщины поплатились за то, что не ушли после окончания праздника вместе с коллегами
В Улан-Удэ студент зарезал приятеля и бросил умирать
В Улан-Удэ студент зарезал приятеля и бросил умирать
Происшествия, 09.03.2022
Истекающего кровью парня нашли прохожие
В Бурятии 15-летнюю девочку насмерть сбили на тротуаре
В Бурятии 15-летнюю девочку насмерть сбили на тротуаре
Происшествия, 09.03.2022
Водитель, погубивший девочку, не справился с управлением
В Бурятии прервалась связь с попавшими под лавину туристами
В Бурятии прервалась связь с попавшими под лавину туристами
Происшествия, 09.03.2022
По предварительной информации, под лавиной погиб турист
В Бурятии на туристов сошла лавина
В Бурятии на туристов сошла лавина
Происшествия, 09.03.2022
По предварительной информации, есть погибший
В Бурятии в ДТП пострадали женщина и мальчик
В Бурятии в ДТП пострадали женщина и мальчик
Происшествия, 09.03.2022
Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся
Короткое замыкание стало причиной двух пожаров в Бурятии
Короткое замыкание стало причиной двух пожаров в Бурятии
Происшествия, 09.03.2022
Возгорания случились в праздничные выходные 
В Улан-Удэ экс-сотрудник колонии вернёт сумму взятки
В Улан-Удэ экс-сотрудник колонии вернёт сумму взятки
Происшествия, 09.03.2022
За 25 тысяч он пронёс осуждённому сотовые телефоны 
Минобороны рассказало о героизме военнослужащего из Бурятии
Минобороны рассказало о героизме военнослужащего из Бурятии
Происшествия, 08.03.2022
Полковник из Бурятии получил ранение на Украине
На пожаре в Улан-Удэ погиб мужчина
На пожаре в Улан-Удэ погиб мужчина
Происшествия, 07.03.2022
Личность погибшего устанавливается
В Бурятии в тройном ДТП погиб водитель
В Бурятии в тройном ДТП погиб водитель
Происшествия, 07.03.2022
Ещё двое участников автоаварии получили травмы 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^