В Улан-Удэ соседи поймали и сдали вора полиции

Вор в поисках наживы повредил несколько припаркованных автомобилей



В Улан-Удэ двое мужчин, которые живут в одном доме, сами поймали вора. Задержанному 29 лет, он подозревается в краже денег из автомобиля.



Всё произошло во дворе многоквартирного дома в 104 микрорайоне. Ночью нетрезвый мужчина повредил боковое стекло иномарки, припаркованной возле дома, и из барсетки в бардачке украл 16 тысяч рублей. Чтобы проникнуть в салон, он использовал самодельную отвёртку.



Также в поисках ценного имущества вор повредил стёкла ещё на четырёх стоявших во дворе жилого дома машинах. Однако ценностей в них не нашёл.



Всё это заметили жильцы дома, так как на двух машинах сработала сигнализация. На улицу выбежал 49-летний владелец одного из повреждённых автомобилей, а вскоре к нему присоединился сосед.



Вдвоём они поехали за преступником. Вскоре соседи задержали его около павильона, куда он заходил за сигаретами. Мужчины вызвали полицейских и затем сдали им вора.



- Похищенные деньги и отвёртка изъяты у горожанина. Отметим, что преступление он совершил, невзирая на то, что в настоящее время привлекается к уголовной ответственности по двум фактам краж имущества из подъездов жилых домов. Ранее он также был неоднократно судим. В октябре 2021 года улан-удэнец освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за серию имущественных преступлений. Нигде не работает, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

