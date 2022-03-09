Вор в поисках наживы повредил несколько припаркованных автомобилей
В Улан-Удэ двое мужчин, которые живут в одном доме, сами поймали вора. Задержанному 29 лет, он подозревается в краже денег из автомобиля.
Всё произошло во дворе многоквартирного дома в 104 микрорайоне. Ночью нетрезвый мужчина повредил боковое стекло иномарки, припаркованной возле дома, и из барсетки в бардачке украл 16 тысяч рублей. Чтобы проникнуть в салон, он использовал самодельную отвёртку.
Также в поисках ценного имущества вор повредил стёкла ещё на четырёх стоявших во дворе жилого дома машинах. Однако ценностей в них не нашёл.
Всё это заметили жильцы дома, так как на двух машинах сработала сигнализация. На улицу выбежал 49-летний владелец одного из повреждённых автомобилей, а вскоре к нему присоединился сосед.
Вдвоём они поехали за преступником. Вскоре соседи задержали его около павильона, куда он заходил за сигаретами. Мужчины вызвали полицейских и затем сдали им вора.
- Похищенные деньги и отвёртка изъяты у горожанина. Отметим, что преступление он совершил, невзирая на то, что в настоящее время привлекается к уголовной ответственности по двум фактам краж имущества из подъездов жилых домов. Ранее он также был неоднократно судим. В октябре 2021 года улан-удэнец освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за серию имущественных преступлений. Нигде не работает, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
В Улан-Удэ соседи поймали и сдали вора полиции
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Две женщины поплатились за то, что не ушли после окончания праздника вместе с коллегами
Истекающего кровью парня нашли прохожие
Водитель, погубивший девочку, не справился с управлением
В школу вызвали полицейских
По предварительной информации, под лавиной погиб турист
По предварительной информации, есть погибший
Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся
Возгорания случились в праздничные выходные
За 25 тысяч он пронёс осуждённому сотовые телефоны
Содержимое сумки он выкинул
Собранные полицией материалы скоро уйдут в суд
Полковник из Бурятии получил ранение на Украине
Мужчина отбил девочку от стаи собак
Личность погибшего устанавливается
Ещё двое участников автоаварии получили травмы