Две женщины поплатились за то, что не ушли после окончания праздника вместе с коллегами
В Закаменске две женщины лишились сбережений на корпоративе. В полицию они обратились 26 февраля, сообщили в МВД по Бурятии.
25 февраля коллектив отмечал праздник в кафе. Ближе к завершению, когда коллеги разошлись, две женщины из компании решили продолжать веселье. Они увидели двух знакомых девушек и подсели к ним за столик. Конечно же, продолжилось распитие алкоголя.
Вскоре одна подсевших женщин уронила сумочку, и на пол упали 33 тысячи рублей. 18-летняя девушка незаметно подобрала деньги.
Другая женщина, надевая куртку, выронила банковскую карту. 27-летняя подруга первой воровки тоже совершила кражу. Она подобрала карту и позже расплатилась ей в этом же кафе.
- Подозреваемые местные жительницы задержаны сотрудниками уголовного розыска районного отдела полиции. У одной из злоумышленниц изъята похищенная банковская карта, у другой – часть похищенных денег. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража», - сообщили в МВД по Бурятии.
В Бурятии двух женщин обокрали на корпоративе
Происшествия, Фото:
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