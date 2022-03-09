Истекающего кровью парня нашли прохожие
Вечером 7 марта по пути в больницу в машине «скорой» скончался 22-летний молодой человек. Парня, истекающего кровью, нашли прохожие на улице Цивилёва.
Как выяснилось, с ножом на него напал 25-летний земляк, студент вуза.
- По данным следствия, обвиняемый приехал в Бурятию из соседней республики для обучения в одном из местных вузов. Днём 7 марта он встретился со своим знакомым земляком, с которым на улице возле гаражей стал употреблять спиртные напитки. Через некоторое время между молодыми людьми на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного спора произошла ссора, переросшая в потасовку. Обвиняемый выхватил из кармана нож и нанёс им удар в бедро противника, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.
Затем нападавший попытался оказать раненому помощь, но не смог остановить кровотечение. Тогда он бросил приятеля истекать кровью и попросту убежал.
Позже его задержали в общежитии по месту учёбы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего». Решается вопрос о заключении студента под стражу. На допросе молодой человек дал признательные показания, ему предъявлено обвинение.
В Улан-Удэ студент зарезал приятеля и бросил умирать
Происшествия, Фото:
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