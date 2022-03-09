В Улан-Удэ студент зарезал приятеля и бросил умирать

Истекающего кровью парня нашли прохожие



Вечером 7 марта по пути в больницу в машине «скорой» скончался 22-летний молодой человек. Парня, истекающего кровью, нашли прохожие на улице Цивилёва.



Как выяснилось, с ножом на него напал 25-летний земляк, студент вуза.



- По данным следствия, обвиняемый приехал в Бурятию из соседней республики для обучения в одном из местных вузов. Днём 7 марта он встретился со своим знакомым земляком, с которым на улице возле гаражей стал употреблять спиртные напитки. Через некоторое время между молодыми людьми на фоне алкогольного опьянения из-за незначительного спора произошла ссора, переросшая в потасовку. Обвиняемый выхватил из кармана нож и нанёс им удар в бедро противника, - сообщили в СУ СКР по Бурятии.



Затем нападавший попытался оказать раненому помощь, но не смог остановить кровотечение. Тогда он бросил приятеля истекать кровью и попросту убежал.



Позже его задержали в общежитии по месту учёбы.



Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшего». Решается вопрос о заключении студента под стражу. На допросе молодой человек дал признательные показания, ему предъявлено обвинение.

