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В Бурятии эвакуировали школьников из-за перцового баллончика

В Бурятии эвакуировали школьников из-за перцового баллончика
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В школу вызвали полицейских

9 марта в Заиграевской средней школе ученик распылил перцовый баллончик в школьном туалете. Из-за этого учеников школы пришлось эвакуировать, сообщается в группе «Заиграево-инфо».

На место происшествия вызвали полицейских. Юный хулиган уже установлен.

Сейчас здание школы проветривают. Здоровью учеников ничего не угрожает.

В Бурятии уже были подобные инциденты. Как сообщал «Байкал-Daily», в сентябре 2021 года в Бичурской средней школе отменили уроки из-за распылённого баллончика. Всего было эвакуировано более 500 школьников. Некоторые жаловались на кашель и першение в горле.

В декабре 2020 года в школе № 19 в Улан-Удэ распылили аэрозольный баллончик. Четверокласснику родители дали баллончик, поскольку он живёт в частном секторе – для того чтобы он мог обезопасить себя от собак. После уроков мальчики пошли в раздевалку, ребёнок вытащил из сумки баллончик, чтобы его показать, и прыснул из него. Медики обследовали шесть детей, которые были в раздевалке в это время.

В октябре 2021 года в подъезде пятиэтажного дома по улице Ключевская в Улан-Удэ неизвестный также распылил перцовый баллончик.


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