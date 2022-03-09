Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся
8 марта в Хоринском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали 54-летняя женщина и шестилетний мальчик. В километре от села Верхние Тальцы опрокинулся автомобиль «Тойота Королла Филдер».
- Утром 54-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», следуя по автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита», не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП два пассажира (54-летняя женщина и шестилетний мальчик) получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 6 марта в тройном ДТП в Кабанском районе погиб 31-летний водитель.
В Бурятии в ДТП пострадали женщина и мальчик
Происшествия, Фото:
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