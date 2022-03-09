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В Бурятии в ДТП пострадали женщина и мальчик

В Бурятии в ДТП пострадали женщина и мальчик
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся

8 марта в Хоринском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали 54-летняя женщина и шестилетний мальчик. В километре от села Верхние Тальцы опрокинулся автомобиль «Тойота Королла Филдер».

- Утром 54-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», следуя по автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита», не справился с управлением и совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП два пассажира (54-летняя женщина и шестилетний мальчик) получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», 6 марта в тройном ДТП в Кабанском районе погиб 31-летний водитель.

ДТП

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