Короткое замыкание стало причиной двух пожаров в Бурятии

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возгорания случились в праздничные выходные



7 марта в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии загорелся жилой дом. На момент прибытия пожарных было сильное задымление в прихожей на первом этаже.



На ликвидацию потребовалось около восьми минут. Огонь повредил стену в ванной комнате в прихожей на общей площади 5 квадратных метров. Предположительно, пожар произошёл из-за короткого замыкания розетки, в которую был включён электрообогреватель, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Вероятно, аналогичной причиной возгорания стал пожар, который случился 8 марта около девяти часов утра в городе Бабушкин Кабанского района. Здесь загорелась стайка.



На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны стайка горела изнутри. В результате пожара повреждён потолок и стена стайки на площади три квадратных метра. Животных и птиц в постройке не было.



- Предположительной причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, а именно короткое замыкание осветительной лампы на потолке, оставленной без присмотра, - отметили в пресс-службе.

