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Короткое замыкание стало причиной двух пожаров в Бурятии

Короткое замыкание стало причиной двух пожаров в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возгорания случились в праздничные выходные

7 марта в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии загорелся жилой дом. На момент прибытия пожарных было сильное задымление в прихожей на первом этаже.

На ликвидацию потребовалось около восьми минут. Огонь повредил стену в ванной комнате в прихожей на общей площади 5 квадратных метров. Предположительно, пожар произошёл из-за короткого замыкания розетки, в которую был включён электрообогреватель, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Вероятно, аналогичной причиной возгорания стал пожар, который случился 8 марта около девяти часов утра в городе Бабушкин Кабанского района. Здесь загорелась стайка.

На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны стайка горела изнутри. В результате пожара повреждён потолок и стена стайки на площади три квадратных метра. Животных и птиц в постройке не было.

- Предположительной причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, а именно короткое замыкание осветительной лампы на потолке, оставленной без присмотра, - отметили в пресс-службе. 
пожар

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