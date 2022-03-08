В Бурятии извозчик украл сумку у подруги попутчицы

Содержимое сумки он выкинул



31-летний житель Бурятии предстал перед судом за кражу сумки.



В июня 2021 года мужчина списался в группе «Попутчики» в соц«ВКонтакте» с женщиной, которая искала водителя из Улан-Удэ в Мухоршибирский район. Они договорились, что поездка обойдётся пассажирке в три тысячи рублей.



Однако до дома пассажирка не доехала, остановившись у подруги в соседнем селе, где продолжила распивать спиртное в компании с приятельницами. Затем по договорённости таксист отвёз женщин «на природу». Находясь в машине, он увидел сумку одной из женщин, в которой находились телефон и банковская карта. Он решил их украсть.



Забрав сумку, он поехал домой, по пути активно совершал покупки, расплачиваясь картой с функцией бесконтактной оплаты. Затем вор открыл мобильное банковское приложение на телефоне потерпевшей, где не было блокировки, и перечислил деньги с её банковского счета на счёт своего знакомого.



Вернувшись в город, он избавился от сумки со всем содержимым.



В это же время, прождав таксиста в лесу несколько часов, потерпевшая обратилась в полицию.



- В суде мужчина оспаривал часть вменённого ущерба, заявляя при этом о раскаянии и намерении загладить причинённый вред. Суд приговорил многодетного, ранее не судимого мужчину к трём годам лишения свободы условно и обязал возместить потерпевшей ущерб в размере немногим менее 20 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.

