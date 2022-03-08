Содержимое сумки он выкинул
31-летний житель Бурятии предстал перед судом за кражу сумки.
В июня 2021 года мужчина списался в группе «Попутчики» в соц«ВКонтакте» с женщиной, которая искала водителя из Улан-Удэ в Мухоршибирский район. Они договорились, что поездка обойдётся пассажирке в три тысячи рублей.
Однако до дома пассажирка не доехала, остановившись у подруги в соседнем селе, где продолжила распивать спиртное в компании с приятельницами. Затем по договорённости таксист отвёз женщин «на природу». Находясь в машине, он увидел сумку одной из женщин, в которой находились телефон и банковская карта. Он решил их украсть.
Забрав сумку, он поехал домой, по пути активно совершал покупки, расплачиваясь картой с функцией бесконтактной оплаты. Затем вор открыл мобильное банковское приложение на телефоне потерпевшей, где не было блокировки, и перечислил деньги с её банковского счета на счёт своего знакомого.
Вернувшись в город, он избавился от сумки со всем содержимым.
В это же время, прождав таксиста в лесу несколько часов, потерпевшая обратилась в полицию.
- В суде мужчина оспаривал часть вменённого ущерба, заявляя при этом о раскаянии и намерении загладить причинённый вред. Суд приговорил многодетного, ранее не судимого мужчину к трём годам лишения свободы условно и обязал возместить потерпевшей ущерб в размере немногим менее 20 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.
В Бурятии извозчик украл сумку у подруги попутчицы
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Содержимое сумки он выкинул
Собранные полицией материалы скоро уйдут в суд
Полковник из Бурятии получил ранение на Украине
Мужчина отбил девочку от стаи собак
Личность погибшего устанавливается
Ещё двое участников автоаварии получили травмы
Происшествия, 06.03.2022
Ущерб составил 500 тысяч рублей
Она находилась на территории национального парка
Старший Илья Семёнов пожертвовал своей жизнью, спасая сослуживцев
Лыжник спровоцировал лавину и провёл на снегу ночь
Должник умирал с клинком ножа в груди
Собака сорвалась с цепи
Женщина разозлилась на мужа после ссоры
Открыто попросить деньги мужчина не решился
Показатели превышают средние по республике