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Двоим жителям Иркутской области грозит штраф за дискредитацию ВС РФ

Двоим жителям Иркутской области грозит штраф за дискредитацию ВС РФ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Собранные полицией материалы скоро уйдут в суд

За дискредитацию Вооружённых сил РФ двум жителям Иркутской области грозит штраф по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает 8 марта РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области.

- Сотрудниками полиции в Приангарье накануне составлены административные материалы в отношении двух жителей областного центра, действия которых были направлены на дискредитацию использования ВС РФ, - говорится в сообщении.

В ближайшее время собранные полицией материалы будут переданы в суд. Другие детали не раскрываются.

Данная статья внесена в КоАП РФ 4 марта этого года и предусматривает в качестве максимального наказания для физических лиц административный штраф в 100 тысяч рублей. За прошедшие дни в различных регионах России уже вынесен ряд штрафов.

Так, в Санкт-Петербурге гражданина России оштрафовали на 35 тысяч рублей. В материалах дела сообщается, что при большом скоплении людей он держал плакат (слова на котором мы не можем привести полностью – ред.) и выкрикивал аналогичный лозунг.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за ложную информацию о российских Вооружённых силах. В случае, если ложная информация привела к тяжким последствиям, максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы.

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