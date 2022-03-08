Собранные полицией материалы скоро уйдут в суд
За дискредитацию Вооружённых сил РФ двум жителям Иркутской области грозит штраф по 100 тысяч рублей. Об этом сообщает 8 марта РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по Иркутской области.
- Сотрудниками полиции в Приангарье накануне составлены административные материалы в отношении двух жителей областного центра, действия которых были направлены на дискредитацию использования ВС РФ, - говорится в сообщении.
В ближайшее время собранные полицией материалы будут переданы в суд. Другие детали не раскрываются.
Данная статья внесена в КоАП РФ 4 марта этого года и предусматривает в качестве максимального наказания для физических лиц административный штраф в 100 тысяч рублей. За прошедшие дни в различных регионах России уже вынесен ряд штрафов.
Так, в Санкт-Петербурге гражданина России оштрафовали на 35 тысяч рублей. В материалах дела сообщается, что при большом скоплении людей он держал плакат (слова на котором мы не можем привести полностью – ред.) и выкрикивал аналогичный лозунг.
4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за ложную информацию о российских Вооружённых силах. В случае, если ложная информация привела к тяжким последствиям, максимальное наказание составляет 15 лет лишения свободы.
Двоим жителям Иркутской области грозит штраф за дискредитацию ВС РФ
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