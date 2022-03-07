Следователи проверяют информацию о нападении собак на девочку в Чите

Мужчина отбил девочку от стаи собак



7 марта в забайкальских средствах массовой информации появились данные о том, что несколько безнадзорных собак напали на школьницу в Чите. По данному факту проводится доследственная проверка.



По информации СМИ, сегодня утром мужчина помог школьнице отбиться от пяти бродячих собак, которые атаковали девочку в районе улицы имени Николая Островского в Чите.



- Следователи проведут комплекс процессуальных и иных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Совместно с сотрудниками полиции будут устанавливаться очевидцы данного происшествия. Следователи получат объяснения должностных лиц администрации Центрального района Читы, в обязанности которых входит обеспечение безопасных условий проживания населения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



По результатам проверки следователи примут правовое решение.



Кроме того, следователи устанавливают мужчину, который сегодня утром помог девочке избежать нападения собак.

