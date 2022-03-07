Мужчина отбил девочку от стаи собак
7 марта в забайкальских средствах массовой информации появились данные о том, что несколько безнадзорных собак напали на школьницу в Чите. По данному факту проводится доследственная проверка.
По информации СМИ, сегодня утром мужчина помог школьнице отбиться от пяти бродячих собак, которые атаковали девочку в районе улицы имени Николая Островского в Чите.
- Следователи проведут комплекс процессуальных и иных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Совместно с сотрудниками полиции будут устанавливаться очевидцы данного происшествия. Следователи получат объяснения должностных лиц администрации Центрального района Читы, в обязанности которых входит обеспечение безопасных условий проживания населения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
По результатам проверки следователи примут правовое решение.
Кроме того, следователи устанавливают мужчину, который сегодня утром помог девочке избежать нападения собак.
Следователи проверяют информацию о нападении собак на девочку в Чите
Происшествия, Фото:
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