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Следователи проверяют информацию о нападении собак на девочку в Чите

Следователи проверяют информацию о нападении собак на девочку в Чите
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчина отбил девочку от стаи собак

7 марта в забайкальских средствах массовой информации появились данные о том, что несколько безнадзорных собак напали на школьницу в Чите. По данному факту проводится доследственная проверка.

По информации СМИ, сегодня утром мужчина помог школьнице отбиться от пяти бродячих собак, которые атаковали девочку в районе улицы имени Николая Островского в Чите.

- Следователи проведут комплекс процессуальных и иных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Совместно с сотрудниками полиции будут устанавливаться очевидцы данного происшествия. Следователи получат объяснения должностных лиц администрации Центрального района Читы, в обязанности которых входит обеспечение безопасных условий проживания населения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

По результатам проверки следователи примут правовое решение.

Кроме того, следователи устанавливают мужчину, который сегодня утром помог девочке избежать нападения собак.
Забайкальский край собаки

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