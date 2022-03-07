На пожаре в Улан-Удэ погиб мужчина

Происшествия, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Личность погибшего устанавливается



Утром 6 марта произошёл пожар в бревенчатом доме в Железнодорожном районе Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения строение полыхало изнутри, наблюдалось плотное задымление.



14 минут потребовалось пожарным, чтобы локализовать пожар, ещё столько же на ликвидацию открытого горения. Звеном газодымозащитной службы в спальной комнате было обнаружено тело мужчины, личность устанавливается.



- В результате пожара выгорела комната, также огнём повреждена кровля. Общая площадь пожара составила более 30 квадратных метров. В тушении были задействованы 11 человек личного состава и три пожарных расчёта, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.



Причина пожара устанавливается.



