Личность погибшего устанавливается
Утром 6 марта произошёл пожар в бревенчатом доме в Железнодорожном районе Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения строение полыхало изнутри, наблюдалось плотное задымление.
14 минут потребовалось пожарным, чтобы локализовать пожар, ещё столько же на ликвидацию открытого горения. Звеном газодымозащитной службы в спальной комнате было обнаружено тело мужчины, личность устанавливается.
- В результате пожара выгорела комната, также огнём повреждена кровля. Общая площадь пожара составила более 30 квадратных метров. В тушении были задействованы 11 человек личного состава и три пожарных расчёта, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Причина пожара устанавливается.
На пожаре в Улан-Удэ погиб мужчина
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Происшествия, 07.03.2022
Личность погибшего устанавливается
Происшествия, 07.03.2022
Ещё двое участников автоаварии получили травмы
Происшествия, 06.03.2022
Ущерб составил 500 тысяч рублей
Она находилась на территории национального парка
Старший Илья Семёнов пожертвовал своей жизнью, спасая сослуживцев
Лыжник спровоцировал лавину и провёл на снегу ночь
Должник умирал с клинком ножа в груди
Собака сорвалась с цепи
Женщина разозлилась на мужа после ссоры
Открыто попросить деньги мужчина не решился
Показатели превышают средние по республике
Проверку по факту безвестного исчезновения пенсионера ведут следователи
Ранее по вине нетрезвого автомобилиста погиб человек
Возгорание случилось утром
Нарушителя поймали у ограждения колонии строгого режима