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На пожаре в Улан-Удэ погиб мужчина

На пожаре в Улан-Удэ погиб мужчина
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Личность погибшего устанавливается

Утром 6 марта произошёл пожар в бревенчатом доме в Железнодорожном районе Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения строение полыхало изнутри, наблюдалось плотное задымление.

14 минут потребовалось пожарным, чтобы локализовать пожар, ещё столько же на ликвидацию открытого горения. Звеном газодымозащитной службы в спальной комнате было обнаружено тело мужчины, личность устанавливается.

- В результате пожара выгорела комната, также огнём повреждена кровля. Общая площадь пожара составила более 30 квадратных метров. В тушении были задействованы 11 человек личного состава и три пожарных расчёта, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Причина пожара устанавливается.

пожар

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