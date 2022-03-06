Ущерб составил 500 тысяч рублей
Слова благодарности в адрес сотрудников полиции в Иркутской области выразил гражданин Турции, который приехал в город работать инженером.
3 марта в полицию с заявлением о краже дорогостоящего смартфона и ноутбука обратился 40-летний уроженец Турции. Потерпевший оценил ущерб в сумму более 500 тысяч рублей. Имущество неизвестные украли из квартиры, в которой проживал заявитель.
Позже установили и задержали подозреваемых. Ими оказалась ранее неоднократно судимые двое местных жителей в возрасте 18 лет.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области у иностранца украли смартфон и ноутбук
Происшествия, Фото:
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