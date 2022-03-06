В Иркутской области у иностранца украли смартфон и ноутбук

Ущерб составил 500 тысяч рублей



Слова благодарности в адрес сотрудников полиции в Иркутской области выразил гражданин Турции, который приехал в город работать инженером.



3 марта в полицию с заявлением о краже дорогостоящего смартфона и ноутбука обратился 40-летний уроженец Турции. Потерпевший оценил ущерб в сумму более 500 тысяч рублей. Имущество неизвестные украли из квартиры, в которой проживал заявитель.



Позже установили и задержали подозреваемых. Ими оказалась ранее неоднократно судимые двое местных жителей в возрасте 18 лет.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде обязательства о явке, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

