В Бурятии простились с погибшим на Украине офицером

5 марта в Гусиноозёрске простились со старшим лейтенантом Ильей Семёновым, который погиб в ходе спецоперации на Украине. Родные, близкие, земляки и сослуживцы проводили героя в последний путь со всеми военными почестями - под марш «Прощание Славянки» и военные залпы.
Брат военнослужащего Артём Семенов рассказал, что Илья погиб как настоящий герой, пожертвовав своей жизнью, он спас сослуживцев.
- Уважаемые граждане, родственники, товарищи офицеры, что можно сказать? Брата со мной сейчас нет. Надеюсь, что там на небесах ему спокойно. Илья всегда был прямым, честным, порядочным, настоящим товарищем. Спасибо маме за воспитание. Родители, больше обращайте внимание на своих детей. Его пример послужит многим молодым парням и девушкам, что Родина у нас одна. Находясь под плотным обстрелом, в горящей боевой машине, он не кинул своих боевых товарищей, вытащил и спас нескольких человек. Но взрыв и осколки, конечно, остановили его жизнь навсегда. Он поступил, как настоящий офицер, как настоящий мужик, настоящий воин своей Родины. Пусть земля ему будет пухом, - сказал Артём Семенов.
Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования родным и близким Ильи Семенова. Алексей Цыденов отметил, что Илья Семенов ушёл из жизни, защищая жизни других людей, он спас не только своих товарищей, но простых граждан.
Сослуживец Ильи Семенова, капитан Денис Чекунов вспоминал его как человека, который стремился к совершенствованию своих знаний, всегда выполнял добросовестно поставленные задачи. При выполнении боевого задания проявил мужество и отвагу, поступил героически.
Учителя школы №4 Гусиноозёрска рассказали, что в самое ближайшее время они вместе с учениками и выпускниками, которые учились с Ильей, создадут в школе парту памяти имени Ильи Семёнова.
4 марта глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о восьми погибших военнослужащих из республики в ходе спецоперации на Украине. Получили ранения и лечатся в госпиталях ещё 40 человек.
- Бурятия будет помнить подвиг наших земляков, проявивших мужество и отвагу в ходе выполнения боевых задач. Ребята выбрали для себя непростой путь и погибли при исполнении служебного долга. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким, вся Бурятия разделяет с вами скорбь, - обратился накануне со словами соболезнования глава Бурятии.