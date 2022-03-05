Спасённого лыжника со сломанной ногой доставили в больницу в Бурятию

Лыжник спровоцировал лавину и провёл на снегу ночь



Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России завершили операцию по спасению мужчины, сломавшего ногу во время катания на лыжах в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Мужчину нашли живым и доставили в больницу города Северобайкальск. Об этом сообщили в пресс-службе БПСО.

⠀

3 марта житель Свердловской области, работавший вахтовым методом, ушёл кататься на лыжах типа ски-тур. Около 16:00 он вышел на связь по радиостанции и сообщил, что травмировал ногу. В дальнейшем с ним не смогли связаться.



На поиски мужчины отправились его коллеги двумя группами, но им не удалось найти пострадавшего. Из города Киренск к месту выехали три сотрудника пожарно-спасательной службы Иркутской области в составе трёх человек, две единиц техники, из Северобайкальска – пять спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда.

⠀

Утром 4 марта спасатели обнаружили травмированного мужчину. Во время катания турист спустил небольшую лавину, в результате чего сломал ногу (предположительно, бедро). Ночь ему пришлось провести в снегу.



Спасатели обнаружили пострадавшего в сознании. Ему была оказана первая помощь, на травмированную ногу наложена шина, после чего началась транспортировка. Глубокий снег и высокая крутизна склона осложняли движение.

⠀

Эвакуация до ближайшего населённого пункта заняла больше суток. В удовлетворительном состоянии спасатели передали мужчину его коллегам, которые самостоятельно на автомобиле доставили его в приёмный покой травмпункта города Северобайкальск.

