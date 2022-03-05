Лыжник спровоцировал лавину и провёл на снегу ночь
Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России завершили операцию по спасению мужчины, сломавшего ногу во время катания на лыжах в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Мужчину нашли живым и доставили в больницу города Северобайкальск. Об этом сообщили в пресс-службе БПСО.
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3 марта житель Свердловской области, работавший вахтовым методом, ушёл кататься на лыжах типа ски-тур. Около 16:00 он вышел на связь по радиостанции и сообщил, что травмировал ногу. В дальнейшем с ним не смогли связаться.
На поиски мужчины отправились его коллеги двумя группами, но им не удалось найти пострадавшего. Из города Киренск к месту выехали три сотрудника пожарно-спасательной службы Иркутской области в составе трёх человек, две единиц техники, из Северобайкальска – пять спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда.
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Утром 4 марта спасатели обнаружили травмированного мужчину. Во время катания турист спустил небольшую лавину, в результате чего сломал ногу (предположительно, бедро). Ночь ему пришлось провести в снегу.
Спасатели обнаружили пострадавшего в сознании. Ему была оказана первая помощь, на травмированную ногу наложена шина, после чего началась транспортировка. Глубокий снег и высокая крутизна склона осложняли движение.
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Эвакуация до ближайшего населённого пункта заняла больше суток. В удовлетворительном состоянии спасатели передали мужчину его коллегам, которые самостоятельно на автомобиле доставили его в приёмный покой травмпункта города Северобайкальск.
Спасённого лыжника со сломанной ногой доставили в больницу в Бурятию
Происшествия, Фото:
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