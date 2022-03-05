 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 марта

04 марта

Популярное

Спасённого лыжника со сломанной ногой доставили в больницу в Бурятию

Спасённого лыжника со сломанной ногой доставили в больницу в Бурятию
Происшествия,  Фото:БПСО
Лыжник спровоцировал лавину и провёл на снегу ночь

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС России завершили операцию по спасению мужчины, сломавшего ногу во время катания на лыжах в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. Мужчину нашли живым и доставили в больницу города Северобайкальск. Об этом сообщили в пресс-службе БПСО.

3 марта житель Свердловской области, работавший вахтовым методом, ушёл кататься на лыжах типа ски-тур. Около 16:00 он вышел на связь по радиостанции и сообщил, что травмировал ногу. В дальнейшем с ним не смогли связаться.

На поиски мужчины отправились его коллеги двумя группами, но им не удалось найти пострадавшего. Из города Киренск к месту выехали три сотрудника пожарно-спасательной службы Иркутской области в составе трёх человек, две единиц техники, из Северобайкальска – пять спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда.

Утром 4 марта спасатели обнаружили травмированного мужчину. Во время катания турист спустил небольшую лавину, в результате чего сломал ногу (предположительно, бедро). Ночь ему пришлось провести в снегу.

Спасатели обнаружили пострадавшего в сознании. Ему была оказана первая помощь, на травмированную ногу наложена шина, после чего началась транспортировка. Глубокий снег и высокая крутизна склона осложняли движение.

Эвакуация до ближайшего населённого пункта заняла больше суток. В удовлетворительном состоянии спасатели передали мужчину его коллегам, которые самостоятельно на автомобиле доставили его в приёмный покой травмпункта города Северобайкальск. 
спасатели

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Спасённого лыжника со сломанной ногой доставили в больницу в Бурятию
Спасённого лыжника со сломанной ногой доставили в больницу в Бурятию
Происшествия, 05.03.2022
Лыжник спровоцировал лавину и провёл на снегу ночь
Жительница Бурятии соврала, что её муж бил поленом
Жительница Бурятии соврала, что её муж бил поленом
Происшествия, 05.03.2022
Женщина разозлилась на мужа после ссоры
Житель Бурятии украл деньги из кармана дублёнки родственницы
Житель Бурятии украл деньги из кармана дублёнки родственницы
Происшествия, 05.03.2022
Открыто попросить деньги мужчина не решился
В Бурятии назвали район с высокой подростковой преступностью
В Бурятии назвали район с высокой подростковой преступностью
Происшествия, 05.03.2022
Показатели превышают средние по республике
В Бурятии три месяца не могут найти пропавшего пенсионера
В Бурятии три месяца не могут найти пропавшего пенсионера
Происшествия, 05.03.2022
Проверку по факту безвестного исчезновения пенсионера ведут следователи
В Улан-Удэ водителя-выпивоху второй раз отправили в колонию
В Улан-Удэ водителя-выпивоху второй раз отправили в колонию
Происшествия, 05.03.2022
Ранее по вине нетрезвого автомобилиста погиб человек
В улан-удэнскую колонию пытались перебросить телефон и зарядки
В улан-удэнскую колонию пытались перебросить телефон и зарядки
Происшествия, 05.03.2022
Нарушителя поймали у ограждения колонии строгого режима
В Бурятии вертолётом эвакуировали пострадавшую туристку
В Бурятии вертолётом эвакуировали пострадавшую туристку
Происшествия, 05.03.2022
Женщине потребовалась медицинская помощь 
В Улан-Удэ зафиксирован массовый вброс от коммунальных мошенников
В Улан-Удэ зафиксирован массовый вброс от коммунальных мошенников
Происшествия, 04.03.2022
В столице Бурятии активизировались «несовременные» мошенники
Житель Бурятии пырнул ножом «целительницу»
Житель Бурятии пырнул ножом «целительницу»
Происшествия, 04.03.2022
Мужчина напал на женщину, которая уверяла, что у неё есть дар исцеления
В Улан-Удэ у уснувшего в баре мужчины стащили телефон
В Улан-Удэ у уснувшего в баре мужчины стащили телефон
Происшествия, 04.03.2022
Момент кражи сняла камера наблюдения
Восемь военных из Бурятии погибли на Украине
Восемь военных из Бурятии погибли на Украине
Происшествия, 04.03.2022
Информацию о погибших раскрыли сегодня

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^