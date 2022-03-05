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В Иркутской области прикрыли баню на льду Байкала

В Иркутской области прикрыли баню на льду Байкала
Происшествия,  Фото:пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье»
Она находилась на территории национального парка

Баня на льду Байкала была обнаружена государственными инспекторами в области охраны окружающей среды в проливе Малое Море, в бухте Базарная Прибайкальского национального парка в Иркутской области. Прямо на льду озера предприимчивый житель региона расположил два мобильных сооружения и палатки для туристов, вырубил прорубь.

По словам мужчины, он не знал, что его имущество находится и эксплуатируется на акватории, которая входит в состав национального парка. Именно такое объяснение он указал в протоколе об административном правонарушении, составленном сотрудниками ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». Владельца имущества обязали немедленно покинуть акваторию вместе с банями и палатками, а также привести лёд в порядок.

Однако, как выяснилось в ходе последующей проверки, нарушитель законные требования инспекторов не выполнил и не отказался от нелегального «бизнеса». Сотрудникам природоохранного учреждения пришлось принять меры для принудительного вывоза имущества. В настоящее время бани и палатки изъяты, вывезены на материк и переданы на ответственное хранение, а нарушителю выписан повторный административный штраф, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Иркутская область Байкал баня природоохранное законодательство национальный парк

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