 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 марта

04 марта

Популярное

Житель Бурятии украл деньги из кармана дублёнки родственницы

Житель Бурятии украл деньги из кармана дублёнки родственницы
Происшествия, 
Открыто попросить деньги мужчина не решился

Утром 1 марта в полицию поступило заявление о краже от 64-летней жительницы Северобайкальска. Пенсионерка сообщила, что неизвестный украл из её дома 20 тысяч рублей. Ранее она вернула эти деньги с должника и спрятала в карман дублёнки в прихожей, сообщили в МВД по Бурятии.

Полицейские, опросив женщину, выяснили, что в дом к ней за последние две недели приходили два человека. В том числе 34-летний родственник, который после нанесённого визита не отвечал на её звонки. Выяснилось, что он и есть вор.

Оказалось, что, уходя из гостей, он без ведома хозяйки дома стал искать в карманах её верхней одежды мелочь, которую можно было бы потратить на спиртное (открыто попросить наличность подозреваемый не решился). Однако обнаружил крупную сумму и забрал себе, на похищенное он купил себе алкоголь и продукты.

Мужчина нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Причинённый ущерб он возместил.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие.
кража

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии украл деньги из кармана дублёнки родственницы
Житель Бурятии украл деньги из кармана дублёнки родственницы
Происшествия, 05.03.2022
Открыто попросить деньги мужчина не решился
В Бурятии назвали район с высокой подростковой преступностью
В Бурятии назвали район с высокой подростковой преступностью
Происшествия, 05.03.2022
Показатели превышают средние по республике
В Бурятии три месяца не могут найти пропавшего пенсионера
В Бурятии три месяца не могут найти пропавшего пенсионера
Происшествия, 05.03.2022
Проверку по факту безвестного исчезновения пенсионера ведут следователи
В Улан-Удэ водителя-выпивоху второй раз отправили в колонию
В Улан-Удэ водителя-выпивоху второй раз отправили в колонию
Происшествия, 05.03.2022
Ранее по вине нетрезвого автомобилиста погиб человек
В улан-удэнскую колонию пытались перебросить телефон и зарядки
В улан-удэнскую колонию пытались перебросить телефон и зарядки
Происшествия, 05.03.2022
Нарушителя поймали у ограждения колонии строгого режима
В Бурятии вертолётом эвакуировали пострадавшую туристку
В Бурятии вертолётом эвакуировали пострадавшую туристку
Происшествия, 05.03.2022
Женщине потребовалась медицинская помощь 
В Улан-Удэ зафиксирован массовый вброс от коммунальных мошенников
В Улан-Удэ зафиксирован массовый вброс от коммунальных мошенников
Происшествия, 04.03.2022
В столице Бурятии активизировались «несовременные» мошенники
Житель Бурятии пырнул ножом «целительницу»
Житель Бурятии пырнул ножом «целительницу»
Происшествия, 04.03.2022
Мужчина напал на женщину, которая уверяла, что у неё есть дар исцеления
В Улан-Удэ у уснувшего в баре мужчины стащили телефон
В Улан-Удэ у уснувшего в баре мужчины стащили телефон
Происшествия, 04.03.2022
Момент кражи сняла камера наблюдения
Восемь военных из Бурятии погибли на Украине
Восемь военных из Бурятии погибли на Украине
Происшествия, 04.03.2022
Информацию о погибших раскрыли сегодня
Ангарчанин отобрал у пенсионера деньги
Ангарчанин отобрал у пенсионера деньги
Происшествия, 04.03.2022
Грабитель преследовал пожилого мужчину 
В Бурятии на пожарах погибли три человека
В Бурятии на пожарах погибли три человека
Происшествия, 04.03.2022
По всем происшествия проводится доследственные проверки
В Улан-Удэ мужчина разбил чужие машины, поссорившись с женой
В Улан-Удэ мужчина разбил чужие машины, поссорившись с женой
Происшествия, 04.03.2022
Пьяный мужчина устроил автопогром во дворе многоквартирного дома
Жители Бурятии ощутили землетрясение
Жители Бурятии ощутили землетрясение
Происшествия, 04.03.2022
Эпицентр находился в Кабанском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^