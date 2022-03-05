Житель Бурятии украл деньги из кармана дублёнки родственницы

Открыто попросить деньги мужчина не решился



Утром 1 марта в полицию поступило заявление о краже от 64-летней жительницы Северобайкальска. Пенсионерка сообщила, что неизвестный украл из её дома 20 тысяч рублей. Ранее она вернула эти деньги с должника и спрятала в карман дублёнки в прихожей, сообщили в МВД по Бурятии.



Полицейские, опросив женщину, выяснили, что в дом к ней за последние две недели приходили два человека. В том числе 34-летний родственник, который после нанесённого визита не отвечал на её звонки. Выяснилось, что он и есть вор.



Оказалось, что, уходя из гостей, он без ведома хозяйки дома стал искать в карманах её верхней одежды мелочь, которую можно было бы потратить на спиртное (открыто попросить наличность подозреваемый не решился). Однако обнаружил крупную сумму и забрал себе, на похищенное он купил себе алкоголь и продукты.



Мужчина нигде не работает, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Причинённый ущерб он возместил.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведётся следствие.

