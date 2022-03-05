Показатели превышают средние по республике
В Прибайкальском районе Бурятии остаётся высокий уровень подростковой преступности, он превышает средние показатели по республике. Также в районе возросло число криминальных деяний в отношении детей.
Об этом сообщили на координационном совещании руководителей правоохранительных органов Бурятии, которое состоялось 2 марта под председательством прокурора республики Галины Ковалёвой. Здесь было изучено состояние работы по профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них на территории Прибайкальского района.
- Районным органам системы профилактики, в деятельности которых отмечены недочёты, поручено реализовать комплекс дополнительных мероприятий по совершенствованию деятельности, в том числе по своевременному выявлению семейного неблагополучия и проведению индивидуальной профилактической работы, организации досуга детей, активизации разъяснительной работы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Запланированы совместные проверки для предупреждения вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, употребление алкогольных напитков. Также даны рекомендации по корректировке муниципальных программ профилактической направленности, повышению уровня информационного обмена и скоординированности действий всех уполномоченных ведомств.
В Бурятии назвали район с высокой подростковой преступностью
Происшествия, Фото:
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