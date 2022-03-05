 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 марта

04 марта

Популярное

В Бурятии три месяца не могут найти пропавшего пенсионера

В Бурятии три месяца не могут найти пропавшего пенсионера
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Проверку по факту безвестного исчезновения пенсионера ведут следователи

В Улан-Удэ проводят доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 72-летнего мужчины. Ведутся следственно-оперативные мероприятия и поиск пенсионера. Следователи выясняют обстоятельства его исчезновения, сообщили в СУ СКР по Бурятии.

По предварительным данным, 2 декабря 2021 года мужчина ушёл в неизвестном направлении из дома по улице Красногвардейская и пропал.

Сведения о пропавшем мужчине: Игумнов Игорь Тимофеевич, 03.01.1950 года рождения, уроженец города Гусиноозёрск.

Приметы: мужчина европейской национальности, на вид 70-75 лет, рост 160 см., худощавого телосложения, волосы и борода седые.

Был одет: пальто зимнее, тёмно-зелёного цвета.

Всех, кто обладает любыми сведениями о местонахождении мужчины, изображенного на фотографии, просят позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8-951-633-44-09, 8(3012)44-70-29, 44-43-78 (следственный отдел по Октябрьскому району г. Улан-Удэ), 8-914-981-66-77, 8-924-772-12-28 (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).
пропавшие без вести

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии украл деньги из кармана дублёнки родственницы
Житель Бурятии украл деньги из кармана дублёнки родственницы
Происшествия, 05.03.2022
Открыто попросить деньги мужчина не решился
В Бурятии назвали район с высокой подростковой преступностью
В Бурятии назвали район с высокой подростковой преступностью
Происшествия, 05.03.2022
Показатели превышают средние по республике
В Бурятии три месяца не могут найти пропавшего пенсионера
В Бурятии три месяца не могут найти пропавшего пенсионера
Происшествия, 05.03.2022
Проверку по факту безвестного исчезновения пенсионера ведут следователи
В Улан-Удэ водителя-выпивоху второй раз отправили в колонию
В Улан-Удэ водителя-выпивоху второй раз отправили в колонию
Происшествия, 05.03.2022
Ранее по вине нетрезвого автомобилиста погиб человек
В улан-удэнскую колонию пытались перебросить телефон и зарядки
В улан-удэнскую колонию пытались перебросить телефон и зарядки
Происшествия, 05.03.2022
Нарушителя поймали у ограждения колонии строгого режима
В Бурятии вертолётом эвакуировали пострадавшую туристку
В Бурятии вертолётом эвакуировали пострадавшую туристку
Происшествия, 05.03.2022
Женщине потребовалась медицинская помощь 
В Улан-Удэ зафиксирован массовый вброс от коммунальных мошенников
В Улан-Удэ зафиксирован массовый вброс от коммунальных мошенников
Происшествия, 04.03.2022
В столице Бурятии активизировались «несовременные» мошенники
Житель Бурятии пырнул ножом «целительницу»
Житель Бурятии пырнул ножом «целительницу»
Происшествия, 04.03.2022
Мужчина напал на женщину, которая уверяла, что у неё есть дар исцеления
В Улан-Удэ у уснувшего в баре мужчины стащили телефон
В Улан-Удэ у уснувшего в баре мужчины стащили телефон
Происшествия, 04.03.2022
Момент кражи сняла камера наблюдения
Восемь военных из Бурятии погибли на Украине
Восемь военных из Бурятии погибли на Украине
Происшествия, 04.03.2022
Информацию о погибших раскрыли сегодня
Ангарчанин отобрал у пенсионера деньги
Ангарчанин отобрал у пенсионера деньги
Происшествия, 04.03.2022
Грабитель преследовал пожилого мужчину 
В Бурятии на пожарах погибли три человека
В Бурятии на пожарах погибли три человека
Происшествия, 04.03.2022
По всем происшествия проводится доследственные проверки
В Улан-Удэ мужчина разбил чужие машины, поссорившись с женой
В Улан-Удэ мужчина разбил чужие машины, поссорившись с женой
Происшествия, 04.03.2022
Пьяный мужчина устроил автопогром во дворе многоквартирного дома
Жители Бурятии ощутили землетрясение
Жители Бурятии ощутили землетрясение
Происшествия, 04.03.2022
Эпицентр находился в Кабанском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^