Проверку по факту безвестного исчезновения пенсионера ведут следователи
В Улан-Удэ проводят доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 72-летнего мужчины. Ведутся следственно-оперативные мероприятия и поиск пенсионера. Следователи выясняют обстоятельства его исчезновения, сообщили в СУ СКР по Бурятии.
По предварительным данным, 2 декабря 2021 года мужчина ушёл в неизвестном направлении из дома по улице Красногвардейская и пропал.
Сведения о пропавшем мужчине: Игумнов Игорь Тимофеевич, 03.01.1950 года рождения, уроженец города Гусиноозёрск.
Приметы: мужчина европейской национальности, на вид 70-75 лет, рост 160 см., худощавого телосложения, волосы и борода седые.
Был одет: пальто зимнее, тёмно-зелёного цвета.
Всех, кто обладает любыми сведениями о местонахождении мужчины, изображенного на фотографии, просят позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8-951-633-44-09, 8(3012)44-70-29, 44-43-78 (следственный отдел по Октябрьскому району г. Улан-Удэ), 8-914-981-66-77, 8-924-772-12-28 (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).
В Бурятии три месяца не могут найти пропавшего пенсионера
Происшествия, Фото:
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