В Бурятии вертолётом эвакуировали пострадавшую туристку

Женщине потребовалась медицинская помощь
Днём 4 марта руководитель зарегистрированной туристической группы обратился за помощью к сотрудникам МЧС. Он сообщил, что одной из участниц тургруппы необходимо оказание помощи, самостоятельно передвигаться не может.
Группа находилась на базе «Шумакские источники» в Окинском районе Бурятии. Женщину решили эвакуировать вертолётом Ми-8 МЧС России. Это было обусловлено труднодоступной местностью и тяжёлым состоянием пострадавшей. Из Иркутска в указанный район вылетел борт со спасателями Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на борту.
Пострадавшую доставили в посёлок Никола и передали сотрудниками скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
Женщине потребовалась медицинская помощь
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