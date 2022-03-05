В Бурятии вертолётом эвакуировали пострадавшую туристку





Днём 4 марта руководитель зарегистрированной туристической группы обратился за помощью к сотрудникам МЧС. Он сообщил, что одной из участниц тургруппы необходимо оказание помощи, самостоятельно передвигаться не может.Группа находилась на базе «Шумакские источники» в Окинском районе Бурятии. Женщину решили эвакуировать вертолётом Ми-8 МЧС России. Это было обусловлено труднодоступной местностью и тяжёлым состоянием пострадавшей. Из Иркутска в указанный район вылетел борт со спасателями Никольского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России на борту.Пострадавшую доставили в посёлок Никола и передали сотрудниками скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.