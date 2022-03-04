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В Улан-Удэ зафиксирован массовый вброс от коммунальных мошенников

В Улан-Удэ зафиксирован массовый вброс от коммунальных мошенников
Происшествия, 
В столице Бурятии активизировались «несовременные» мошенники

В Улан-Удэ зафиксирован массовый вброс в почтовые ящики горожан уведомлений от мошенников. Они требуют проведения срочной поверки или замены приборов учета воды у жильцов многоквартирных домов.

Сегодня, 4 марта, городской «Водоканал» предостерегает всех потребителей о возможном мошенничестве.

- Компания «Метрологический учёт приборов ЖКХ» ранее никогда не обращалась на предприятия с заявлением на согласование работ по установке, замене или проведения поверки индивидуальных приборов учета, – сообщает предприятие.

По словам начальника отдела собственной безопасности МУП «Водоканал» Петра Карпукова, ежегодно фиксируется до пяти компаний, которые периодически появляются в городе и пугают горожан срочной необходимостью провести поверку индивидуальных приборов учета.

В свою очередь, «Водоканал» сразу обращается в полицию.

Предприятие предупреждает, что при установке, замене, поверке приборов учета подрядчик обязан выдать гражданам акт и паспорт на прибор учета. Межповерочный интервал потребители могут увидеть в паспорте своего прибора учёта.
мошенничество

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