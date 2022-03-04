Житель Бурятии пырнул ножом «целительницу»

Мужчина напал на женщину, которая уверяла, что у неё есть дар исцеления



Житель Иволгинского района Бурятии, пырнувший ножом соседку, предстал перед судом. Он был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.



В начале августа 2021 года утром мужчина и его соседка вместе распивали спиртные напитки. Женщина заявила, что у неё есть дар исцеления. Сельчанину это не понравилось, он начал ругаться и оскорблять соседку, считая, что она лжёт.



Всё это кончилось тем, что мужчина взял со стола нож, подошёл к ней и ударил в живот.



Женщина, к счастью, выжила, но получила тяжёлую травму.



- При рассмотрении дела суд учёл фактические обстоятельства дела, личность подсудимого и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.



Осуждённый пытался обжаловать приговор, но Верховный суд Бурятии оставил его без изменения.



