Мужчина напал на женщину, которая уверяла, что у неё есть дар исцеления
Житель Иволгинского района Бурятии, пырнувший ножом соседку, предстал перед судом. Он был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
В начале августа 2021 года утром мужчина и его соседка вместе распивали спиртные напитки. Женщина заявила, что у неё есть дар исцеления. Сельчанину это не понравилось, он начал ругаться и оскорблять соседку, считая, что она лжёт.
Всё это кончилось тем, что мужчина взял со стола нож, подошёл к ней и ударил в живот.
Женщина, к счастью, выжила, но получила тяжёлую травму.
- При рассмотрении дела суд учёл фактические обстоятельства дела, личность подсудимого и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.
Осуждённый пытался обжаловать приговор, но Верховный суд Бурятии оставил его без изменения.
Житель Бурятии пырнул ножом «целительницу»
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Мужчина напал на женщину, которая уверяла, что у неё есть дар исцеления
Момент кражи сняла камера наблюдения
Грабитель преследовал пожилого мужчину
По всем происшествия проводится доследственные проверки
Пьяный мужчина устроил автопогром во дворе многоквартирного дома
Эпицентр находился в Кабанском районе
Парня избили, задушили и спрятали под лёд
Мужчина обнимал девочку и пытался увести в сторону
Информацию о погибших раскрыли сегодня
Убийство произошло за оградой жилого дома
Инцидент произошёл вечером
Подозреваемых в краже задержали росгвардейцы
Сотрудники МВД оказали помощь пожилой семейной паре
Обвиняемые признали вину в инкриминируемом преступлении
Происшествия, 03.03.2022
На проходящих людей набросилась не бездомная, а хозяйская собака