 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 марта

03 марта

Популярное

Житель Бурятии пырнул ножом «целительницу»

Житель Бурятии пырнул ножом «целительницу»
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина напал на женщину, которая уверяла, что у неё есть дар исцеления

Житель Иволгинского района Бурятии, пырнувший ножом соседку, предстал перед судом. Он был признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В начале августа 2021 года утром мужчина и его соседка вместе распивали спиртные напитки. Женщина заявила, что у неё есть дар исцеления. Сельчанину это не понравилось, он начал ругаться и оскорблять соседку, считая, что она лжёт.

Всё это кончилось тем, что мужчина взял со стола нож, подошёл к ней и ударил в живот.

Женщина, к счастью, выжила, но получила тяжёлую травму.

- При рассмотрении дела суд учёл фактические обстоятельства дела, личность подсудимого и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Иволгинского районного суда.

Осуждённый пытался обжаловать приговор, но Верховный суд Бурятии оставил его без изменения.

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Житель Бурятии пырнул ножом «целительницу»
Житель Бурятии пырнул ножом «целительницу»
Происшествия, 04.03.2022
Мужчина напал на женщину, которая уверяла, что у неё есть дар исцеления
В Улан-Удэ у уснувшего в баре мужчины стащили телефон
В Улан-Удэ у уснувшего в баре мужчины стащили телефон
Происшествия, 04.03.2022
Момент кражи сняла камера наблюдения
Ангарчанин отобрал у пенсионера деньги
Ангарчанин отобрал у пенсионера деньги
Происшествия, 04.03.2022
Грабитель преследовал пожилого мужчину 
В Бурятии на пожарах погибли три человека
В Бурятии на пожарах погибли три человека
Происшествия, 04.03.2022
По всем происшествия проводится доследственные проверки
В Улан-Удэ мужчина разбил чужие машины, поссорившись с женой
В Улан-Удэ мужчина разбил чужие машины, поссорившись с женой
Происшествия, 04.03.2022
Пьяный мужчина устроил автопогром во дворе многоквартирного дома
Жители Бурятии ощутили землетрясение
Жители Бурятии ощутили землетрясение
Происшествия, 04.03.2022
Эпицентр находился в Кабанском районе
В Улан-Удэ школьницу напугал странный незнакомец
В Улан-Удэ школьницу напугал странный незнакомец
Происшествия, 04.03.2022
Мужчина обнимал девочку и пытался увести в сторону
Восемь военных из Бурятии погибли на Украине
Восемь военных из Бурятии погибли на Украине
Происшествия, 04.03.2022
Информацию о погибших раскрыли сегодня
Житель Бурятии убил мужчину складным и кухонным ножами
Житель Бурятии убил мужчину складным и кухонным ножами
Происшествия, 04.03.2022
Убийство произошло за оградой жилого дома
В Иркутской области полицейские спасли пенсионерку из пожара
В Иркутской области полицейские спасли пенсионерку из пожара
Происшествия, 04.03.2022
Сотрудники МВД оказали помощь пожилой семейной паре
Два забайкальца предстанут перед судом по обвинению в групповом убийстве
Два забайкальца предстанут перед судом по обвинению в групповом убийстве
Происшествия, 04.03.2022
Обвиняемые признали вину в инкриминируемом преступлении
В пригороде Улан-Удэ собака напала на женщину и подростка
В пригороде Улан-Удэ собака напала на женщину и подростка
Происшествия, 03.03.2022
На проходящих людей набросилась не бездомная, а хозяйская собака

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^