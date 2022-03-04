В Улан-Удэ у уснувшего в баре мужчины стащили телефон







видео предоставлено полицией





Приметы подозреваемого: европейской внешности, на вид 25-30 лет, рост 173-175 см, волосы светло-русые.



Был одет: куртка синяя с отороченным мехом капюшоном, черные джинсы, черно-красные кроссовки.



При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8-902-531-0031, 8-914-844-67-00 или 102 (112).



По информации МВД по Бурятии



европейской внешности, на вид 25-30 лет, рост 173-175 см, волосы светло-русые.куртка синяя с отороченным мехом капюшоном, черные джинсы, черно-красные кроссовки.При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8-902-531-0031, 8-914-844-67-00 или 102 (112).

18 февраля в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение о краже сотового телефона от 37-летнего мужчины. Мужчина рассказал, что вечером распивал спиртное в баре по улице Терешковой. Когда он уснул от выпитого, неизвестный украл его телефон стоимостью более 61 тысячи рублей.Проходя мимо стола, вор переложил гаджет поближе к краю, а, уходя, прихватил его.