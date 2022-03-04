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В Улан-Удэ у уснувшего в баре мужчины стащили телефон

В Улан-Удэ у уснувшего в баре мужчины стащили телефон
Происшествия, 
Момент кражи сняла камера наблюдения

18 февраля в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение о краже сотового телефона от 37-летнего мужчины. Мужчина рассказал, что вечером распивал спиртное в баре по улице Терешковой. Когда он уснул от выпитого, неизвестный украл его телефон стоимостью более 61 тысячи рублей.

Проходя мимо стола, вор переложил гаджет поближе к краю, а, уходя, прихватил его.


видео предоставлено полицией 

Приметы подозреваемого: европейской внешности, на вид 25-30 лет, рост 173-175 см, волосы светло-русые.

Был одет: куртка синяя с отороченным мехом капюшоном, черные джинсы, черно-красные кроссовки.

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)43-02-02, 8-902-531-0031, 8-914-844-67-00 или 102 (112).


По информации МВД по Бурятии

кража

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