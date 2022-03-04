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Ангарчанин отобрал у пенсионера деньги

Ангарчанин отобрал у пенсионера деньги
Происшествия,  Фото:screenshot
Грабитель преследовал пожилого мужчину

Накануне в дежурную часть полиции в городе Ангарске обратился 73-летний местный житель. Он рассказал, что в подъезде на него напал неизвестный и отобрал у него девять тысяч рублей.

Оперативники проверили маршрут пенсионера и изучили записи камер видеонаблюдения. По видеозаписям они установили, что по пути следования пенсионера от банкомата до дома, за заявителем следовал мужчина.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Ангарскому городскому округу задержали ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления 43-летнего местного жителя. Он признался в содеянном.

- Честное слово, мужчина, извини. Я раскаиваюсь. Мне жалко, что я сделал такой низкий поступок, - рассказал задержанный.

За грабёж возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Иркутская область

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