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Жители Бурятии ощутили землетрясение

Жители Бурятии ощутили землетрясение
Происшествия,  Фото:seis-bykl.ru
Эпицентр находился в Кабанском районе

3 марта в 18:50 в Кабанском районе Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,9. Эпицентр находился в 20 км северо-западнее села Кабанск.

- По предварительной информации, толчки не ощущались. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.

Подземные толчки ощутили некоторые жители столицы Бурятии и других районов республики. Об этом люди писали в паблике ves_ulan_ude_. Здесь они отвечали на вопрос, трясло или нет: «Хорошо так лёжа на диване», «Да. 47 квартал», «Элеватор – да», «Да, Мелькомбинат», «В 40 квартале хорошо тряхнуло», «А я думал, подвеска на машине сломалась», «На Шишковке тоже тряхануло», «Оймур, да», «Покачало».

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 марта на севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,1. Эпицентр находился в малонаселённой гористой местности на восточном побережье Байкала, в 10 км от береговой линии озера, на Баргузинском хребте. 

землетрясение

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