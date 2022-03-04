Парня избили, задушили и спрятали под лёд
В Иркутской области завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве 17-летнего парня.
По версии следствия, утром 9 мая 2021 года трое парней находились в районе Слюдянских озёр, где распивали спиртное. В какой-то момент двое юношей стали наносить удары различными предметами по голове своему 17-летнему знакомому. После его задушили, а тело спрятали под лёд.
Вскоре полицейские установили личности подозреваемых. Следователь-криминалист с применением криминалистической техники был осмотрел место происшествия. Были зафиксированы следы преступления, изъяты предметы, интересующие следствие.
Уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее приговором суда второй фигурант уголовного дела - 16-летний подросток был осуждён к шести годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Дело об убийстве 17-летнего подростка в Иркутской области ушло в суд
Происшествия, Фото:
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