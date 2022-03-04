 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 марта

03 марта

Популярное

Дело об убийстве 17-летнего подростка в Иркутской области ушло в суд

Дело об убийстве 17-летнего подростка в Иркутской области ушло в суд
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Парня избили, задушили и спрятали под лёд

В Иркутской области завершили расследование уголовного дела в отношении 18-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве 17-летнего парня.

По версии следствия, утром 9 мая 2021 года трое парней находились в районе Слюдянских озёр, где распивали спиртное. В какой-то момент двое юношей стали наносить удары различными предметами по голове своему 17-летнему знакомому. После его задушили, а тело спрятали под лёд.

Вскоре полицейские установили личности подозреваемых. Следователь-криминалист с применением криминалистической техники был осмотрел место происшествия. Были зафиксированы следы преступления, изъяты предметы, интересующие следствие.

Уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее приговором суда второй фигурант уголовного дела - 16-летний подросток был осуждён к шести годам лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
убийство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ мужчина разбил чужие машины, поссорившись с женой
В Улан-Удэ мужчина разбил чужие машины, поссорившись с женой
Происшествия, 04.03.2022
Пьяный мужчина устроил автопогром во дворе многоквартирного дома
Жители Бурятии ощутили землетрясение
Жители Бурятии ощутили землетрясение
Происшествия, 04.03.2022
Эпицентр находился в Кабанском районе
В Улан-Удэ школьницу напугал странный незнакомец
В Улан-Удэ школьницу напугал странный незнакомец
Происшествия, 04.03.2022
Мужчина обнимал девочку и пытался увести в сторону
Восемь военных из Бурятии погибли на Украине
Восемь военных из Бурятии погибли на Украине
Происшествия, 04.03.2022
Информацию о погибших и раненых раскрыли сегодня
Житель Бурятии убил мужчину складным и кухонным ножами
Житель Бурятии убил мужчину складным и кухонным ножами
Происшествия, 04.03.2022
Убийство произошло за оградой жилого дома
В Иркутской области полицейские спасли пенсионерку из пожара
В Иркутской области полицейские спасли пенсионерку из пожара
Происшествия, 04.03.2022
Сотрудники МВД оказали помощь пожилой семейной паре
Два забайкальца предстанут перед судом по обвинению в групповом убийстве
Два забайкальца предстанут перед судом по обвинению в групповом убийстве
Происшествия, 04.03.2022
Обвиняемые признали вину в инкриминируемом преступлении
В пригороде Улан-Удэ собака напала на женщину и подростка
В пригороде Улан-Удэ собака напала на женщину и подростка
Происшествия, 03.03.2022
На проходящих людей набросилась не бездомная, а хозяйская собака
Житель Бурятии отправил гашиш через таксиста
Житель Бурятии отправил гашиш через таксиста
Происшествия, 03.03.2022
На мужчину возбудили дело за продажу гашиша родственники
В Бурятии будут судить священнослужителя-педофила
В Бурятии будут судить священнослужителя-педофила
Происшествия, 03.03.2022
Помощник пастора евангельской церкви, по данным следствия, три года совершал надругательства над детьми

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^