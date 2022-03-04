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В Улан-Удэ школьницу напугал странный незнакомец

В Улан-Удэ школьницу напугал странный незнакомец
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина обнимал девочку и пытался увести в сторону

Юная улан-удэнка рассказала о подозрительном незнакомце, который спрашивал у неё дорогу до нужного ему адреса. Историю 14-летней школьницы рассказали в паблике ves_ulan_ude_.

По словам девочки, всё произошло возле Центрального рынка. К ней подошёл мужчина, на вид лет сорок, и спросил: «Не подскажете, где ул. Смолина, 25?». Школьница посоветовала воспользоваться телефонным навигатором, сказав, что она не местная.

Тут незнакомец бросился благодарить её за неравнодушие и обнял, как давнюю подругу. Это очень испугало и насторожило девочку.

- Я испугалась и увидела учеников из моей школы. Мы не особо общаемся, но мужчина схватил меня за руку. Парни прошли мимо, оставив меня одну с незнакомцем. Мужчина начал меня тащить на верхнюю остановку. Но я оттолкнула его под предлогом звонка, - написала улан-удэнка.

Девочке удалось вырваться, и она убежала прочь.

Своим сообщением школьница хотела предупредить других девушек о подозрительном незнакомце: «Хочу, чтобы граждане Улан-Удэ были очень осторожны».

В комментариях некоторые рассказали, что сталкивались с подобным: «Тоже был такой случай утром в 9:00. Я по душе доброй хотела помочь человеку, пока искала в «2 ГИС» нужную улицу - он начал обходить и осторожно осматриваться по сторонам. Сразу стало понято что что-то не так. Будьте бдительнее», «Такая же ситуация была утром со мной на Элеваторе, но по просьбе посмотреть в «2 ГИС» я ему отказала, сказала, что очень тороплюсь», «Ко мне тоже он подходил и эту же улицу спрашивал, и такое же поведение было», «Гуляла с ребёнком в 22 квартале, сидел на лавочке, рассматривал детей, спрашивал у всех адрес, ул. Ключевская 53. В итоге пошёл в другом направлении, очень странный тип, хотя сидел во дворе Ключевская, 86».

Как сообщал «Байкал-Daily», о подозрительном незнакомце горожанки рассказывали в середине января. Большинство из них описывали парня кавказкой национальности, который плохо говорил на русском языке. Он действовал по такой же схеме – спрашивал адрес, просил его показать и пытался увести в сторону. 

школьники

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