Житель Бурятии убил мужчину складным и кухонным ножами

Происшествия, Фото: СУ СКР по Бурятии

Убийство произошло за оградой жилого дома



Утром 2 марта возле жилого дома в селе Гурулево Прибайкальского района Бурятии был убит 33-летний мужчина. Его зарезал 32-летний односельчанин. Задержанный мужчина на допросе дал подробные показания о произошедшем, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.



По данным следствия, в то утро к местному жителю на автомобиле приехал его односельчанин. Хозяин дома встретил его во дворе. Разговор на повышенных тонах с взаимными оскорблениями быстро перерос в ссору.



Во время ссоры хозяин дома вытащил из кармана складной нож и ударил им в грудь оппонента. Затем вернулся в дом, отбросив в сторону складной нож. Но на этом он не остановился и вновь побежал на улицу.



Недолго думая, он схватил кухонный нож на веранде, выбежал за ограду, и продолжил наносить множественные удары в область шеи, спины и грудной клетки, сидящему на земле потерпевшему. Мужчина скончался на месте.



Местные жители, находившиеся неподалёку, вызвали полицейских.



В отношении обвиняемого решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



