 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 марта

03 марта

Популярное

В Улан-Удэ эвакуировали посетителей «заминированного» ресторана

В Улан-Удэ эвакуировали посетителей «заминированного» ресторана
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Инцидент произошёл вечером

Вечером 3 марта поступило сообщение об угрозе взрыва ресторана на улице Балтахинова в Улан-Удэ, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

На место тут же прибыли сотрудники экстренных служб. Он оцепили территорию, а также эвакуировали персонала и посетителей ресторана.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе профилактического осмотра опасных устройств и предметов не обнаружили.

Как сообщал «Байкал-Daily», 28 февраля поступило сообщение об угрозе взрыва в улан-удэнском аэропорту «Байкал». Оно было ложным. 21 февраля аналогичные сообщения коснулись многих улан-удэнских школ.

Росгвардия угроза взрыва

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутской области полицейские спасли пенсионерку из пожара
В Иркутской области полицейские спасли пенсионерку из пожара
Происшествия, 04.03.2022
Сотрудники МВД оказали помощь пожилой семейной паре
Два забайкальца предстанут перед судом по обвинению в групповом убийстве
Два забайкальца предстанут перед судом по обвинению в групповом убийстве
Происшествия, 04.03.2022
Обвиняемые признали вину в инкриминируемом преступлении
В пригороде Улан-Удэ собака напала на женщину и подростка
В пригороде Улан-Удэ собака напала на женщину и подростка
Происшествия, 03.03.2022
На проходящих людей набросилась не бездомная, а хозяйская собака
Житель Бурятии отправил гашиш через таксиста
Житель Бурятии отправил гашиш через таксиста
Происшествия, 03.03.2022
На мужчину возбудили дело за продажу гашиша родственники
В Бурятии будут судить священнослужителя-педофила
В Бурятии будут судить священнослужителя-педофила
Происшествия, 03.03.2022
Помощник пастора евангельской церкви, по данным следствия, три года совершал надругательства над детьми
Пенсионер из Улан-Удэ поверил в компенсацию и потерял деньги
Пенсионер из Улан-Удэ поверил в компенсацию и потерял деньги
Происшествия, 03.03.2022
Пожилой мужчина перевёл деньги мошенникам в салоне сотовой связи
В Бурятии браконьер расплатился за краснокнижную рыбу
В Бурятии браконьер расплатился за краснокнижную рыбу
Происшествия, 03.03.2022
Житель Бурятии незаконно выловил ленков и тайменя
Минобороны сообщило о 498 погибших российских военных на Украине
Минобороны сообщило о 498 погибших российских военных на Украине
Происшествия, 03.03.2022
По официальным данным, ещё 1,5 тысячи военных получили ранения
Север Бурятии тряхнуло
Север Бурятии тряхнуло
Происшествия, 02.03.2022
Землетрясение произошло вчера вечером 
В Бурятии мужчина едва не погиб в подожжённом доме
В Бурятии мужчина едва не погиб в подожжённом доме
Происшествия, 02.03.2022
Хозяина горящего дома вытащил пожарный

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^