Инцидент произошёл вечером
Вечером 3 марта поступило сообщение об угрозе взрыва ресторана на улице Балтахинова в Улан-Удэ, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
На место тут же прибыли сотрудники экстренных служб. Он оцепили территорию, а также эвакуировали персонала и посетителей ресторана.
Взрывотехники ОМОН Росгвардии в ходе профилактического осмотра опасных устройств и предметов не обнаружили.
Как сообщал «Байкал-Daily», 28 февраля поступило сообщение об угрозе взрыва в улан-удэнском аэропорту «Байкал». Оно было ложным. 21 февраля аналогичные сообщения коснулись многих улан-удэнских школ.
В Улан-Удэ эвакуировали посетителей «заминированного» ресторана
Происшествия, Фото:
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