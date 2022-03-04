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В Бурятии обокрали девушку, попросившую помочь с приложением банка

В Бурятии обокрали девушку, попросившую помочь с приложением банка
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Подозреваемых в краже задержали росгвардейцы

В полицию Северобайкальска обратилась девушка с заявлением о краже денег с банковской карты.

- В гости к неё пришли её двое знакомых. В ходе распития алкоголя девушка попросила молодых людей помочь ей разобраться с мобильным приложением банка на телефоне. Под видом помощи один из парней, по предварительному сговору, перевёл другому 40 тысяч рублей. После их ухода она решила ещё раз проверить приложение и, обнаружив пропажу денежных средств со счета, обратилась в полицию, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Получив ориентировку на подозреваемых в краже, наряд вневедомственной охраны Росгвардии вскоре обнаружил молодых людей на соседней улице. Задержанные, 20-летние жители Северобайкальска, были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Один из задержанных ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

По факту кражи с банковского счета возбуждено уголовное дело.
кража Росгвардия

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