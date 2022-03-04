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В Иркутской области полицейские спасли пенсионерку из пожара

В Иркутской области полицейские спасли пенсионерку из пожара
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Сотрудники МВД оказали помощь пожилой семейной паре

В Иркутской области сотрудники отдела полиции №10 межмуниципального управления МВД России «Иркутское» оперуполномоченный отдела уголовного розыска Борис Самодуров и участковый уполномоченный полиции Андрей Толмачев, находясь на маршруте патрулирования, спасли из огня пенсионерку и помогли эвакуировать имущество из горящего дома.

Ночью 27 февраля, осуществляя охрану общественного порядка в Иркутском районе, сотрудники полиции заметили очаги огня в одном из частных секторов в посёлке Маркова. Они направились к месту предполагаемого пожара, а также передали информацию в дежурную часть.

Войдя на территорию домовладения, полицейские увидели возле ограды пожилого мужчину, который сообщил, что внутри осталась его супруга. Оценив сложившуюся обстановку, сотрудники приняли решение проникнуть в помещение через крышу, поскольку дверь и стена уже были охвачены огнём. Они зашли в задымленное помещение и помогли эвакуироваться пожилой женщине, после чего повторно вернулись в деревянное строение для сбора документов и необходимых вещей пострадавших. Сотрудники полиции оказали первую помощь пожилой паре, которая находилась в шоковом состоянии, приняли участие в тушении пожара, совместно с сотрудниками МЧС. 62-летнего и 59-летнюю пострадавших доставили в городскую больницу.

Благодаря действиям сотрудников полиции удалось избежать жертв при пожаре, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Иркутская область полиция пожар

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