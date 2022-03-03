Житель Бурятии отправил гашиш через таксиста

На мужчину возбудили дело за продажу гашиша родственники



В Джидинском районе Бурятии возбуждено уголовное дело по сбыту гашиша.



Днём 21 февраля 34-летний житель села Петропавловка продал гашиш своему родственнику. Продавец знал, что мужчина употребляет запрещённые вещества.



- Сверток с наркотическим средством, в декабре изготовленным на поле неподалеку от села, он отправил в пакете с одеждой через водителя такси. Ничего не подозревавший таксист, получив оплату, довёз и передал посылку ожидавшему её адресату. Однако употребить наркотик получатель не успел: на следующий день он был задержан на одной из улиц сотрудниками наркоконтроля. При нем правоохранители обнаружили сверток с гашишем, - сообщили в МВД по Бурятии.



Впоследствии, в ходе дознания и выяснилось, откуда у задержанного оказались наркотики.



Сбытчик гашиша ранее привлекался к уголовной ответственности за мелкий коммерческий подкуп, а также нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса.







