На мужчину возбудили дело за продажу гашиша родственники
В Джидинском районе Бурятии возбуждено уголовное дело по сбыту гашиша.
Днём 21 февраля 34-летний житель села Петропавловка продал гашиш своему родственнику. Продавец знал, что мужчина употребляет запрещённые вещества.
- Сверток с наркотическим средством, в декабре изготовленным на поле неподалеку от села, он отправил в пакете с одеждой через водителя такси. Ничего не подозревавший таксист, получив оплату, довёз и передал посылку ожидавшему её адресату. Однако употребить наркотик получатель не успел: на следующий день он был задержан на одной из улиц сотрудниками наркоконтроля. При нем правоохранители обнаружили сверток с гашишем, - сообщили в МВД по Бурятии.
Впоследствии, в ходе дознания и выяснилось, откуда у задержанного оказались наркотики.
Сбытчик гашиша ранее привлекался к уголовной ответственности за мелкий коммерческий подкуп, а также нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 Уголовного кодекса.
Житель Бурятии отправил гашиш через таксиста
Происшествия, Фото:
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