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Пенсионер из Улан-Удэ поверил в компенсацию и потерял деньги

Пенсионер из Улан-Удэ поверил в компенсацию и потерял деньги
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожилой мужчина перевёл деньги мошенникам в салоне сотовой связи

28 февраля в отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ обратился 76-летний улан-удэнец. Пенсионер рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщили в МВД по Бурятии.

Неделей ранее ему позвонил человек и представился сотрудником страховой службы. Он сообщил, что пожилому мужчине положена компенсация в 360 тысяч рублей за использование аппарата магнитотерапии, который улан-удэнец купил в сентябре 2021 года.

Собеседник подчеркнул: этот аппарат признан бездейственным и даже наносящим вред здоровью, а его производители подвергнуты уголовному преследованию. После звонивший посоветовал пенсионеру связаться с его коллегой, которая проинформирует об условиях получения компенсации.

Уже от женщины улан-удэнец узнал, что для получения выплаты и перечисления денег на его счет необходимо внести комиссию в размере 31 тысячи рублей. При этом «специалист компании» рекомендовала перевести деньги через терминал в ближайшем салоне сотовой связи. Это улан-удэнец и сделал.

На следующий день, когда собеседница для проведения транзакции запросила ещё 48 тысяч рублей, он понял, что его обманули.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно сотрудник салона сотовой связи спас улан-удэнца, который также пришёл перечислять деньги, от перевода мошенникам
мошенничество

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