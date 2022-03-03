Пожилой мужчина перевёл деньги мошенникам в салоне сотовой связи
28 февраля в отдел полиции Октябрьского района Улан-Удэ обратился 76-летний улан-удэнец. Пенсионер рассказал, что стал жертвой мошенников, сообщили в МВД по Бурятии.
Неделей ранее ему позвонил человек и представился сотрудником страховой службы. Он сообщил, что пожилому мужчине положена компенсация в 360 тысяч рублей за использование аппарата магнитотерапии, который улан-удэнец купил в сентябре 2021 года.
Собеседник подчеркнул: этот аппарат признан бездейственным и даже наносящим вред здоровью, а его производители подвергнуты уголовному преследованию. После звонивший посоветовал пенсионеру связаться с его коллегой, которая проинформирует об условиях получения компенсации.
Уже от женщины улан-удэнец узнал, что для получения выплаты и перечисления денег на его счет необходимо внести комиссию в размере 31 тысячи рублей. При этом «специалист компании» рекомендовала перевести деньги через терминал в ближайшем салоне сотовой связи. Это улан-удэнец и сделал.
На следующий день, когда собеседница для проведения транзакции запросила ещё 48 тысяч рублей, он понял, что его обманули.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно сотрудник салона сотовой связи спас улан-удэнца, который также пришёл перечислять деньги, от перевода мошенникам.
Пенсионер из Улан-Удэ поверил в компенсацию и потерял деньги
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пожилой мужчина перевёл деньги мошенникам в салоне сотовой связи
Житель Бурятии незаконно выловил ленков и тайменя
По официальным данным, ещё 1,5 тысячи военных получили ранения
Землетрясение произошло вчера вечером
Хозяина горящего дома вытащил пожарный
Они рассылают специальные баннеры
Убийца вывез тело в залив
Поджигатель едва не убил две семьи из-за своей ревности
Вымогатели угрожали убить водителя
Пострадавший госпитализирован в больницу
Во время обыска у Евгении Балтатаровой изъяли компьютеры и телефоны
Подозреваемый убежал из магазина, оттолкнув охранника. ВИДЕО
Неадекватного мужчину задержали росгвардейцы
ДТП устроил водитель Mitsubishi Pajero
Улан-удэнец едва не потерял почти 300 тысяч рублей