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В Бурятии браконьер расплатился за краснокнижную рыбу

В Бурятии браконьер расплатился за краснокнижную рыбу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Житель Бурятии незаконно выловил ленков и тайменя

В Бурятии судебный пристав взыскал с жителя Кяхтинского района материальный ущерб, причинённый в результате незаконной добычи рыбы, сообщили в пресс-службе УФССП.

46-летний житель Кяхты на реке Чикой незаконно поймал 14 ленков и одного тайменя, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Бурятии. По оценкам специалистов, водным биологическим ресурсам нанесён ущерб на сумму 47 170 рублей.

Надзорные органы обратились в суд за возмещением материального ущерба.

Приставы обнаружили на счетах мужчины деньги, достаточные для погашения долга по исполнительному производству.

На сегодняшний день сумма ущерба перечислена на счёт Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Кроме того, с должника было взыскано свыше трёх тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения.


браконьерство

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