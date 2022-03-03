В Бурятии браконьер расплатился за краснокнижную рыбу

Житель Бурятии незаконно выловил ленков и тайменя
В Бурятии судебный пристав взыскал с жителя Кяхтинского района материальный ущерб, причинённый в результате незаконной добычи рыбы, сообщили в пресс-службе УФССП.
46-летний житель Кяхты на реке Чикой незаконно поймал 14 ленков и одного тайменя, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Бурятии. По оценкам специалистов, водным биологическим ресурсам нанесён ущерб на сумму 47 170 рублей.
Надзорные органы обратились в суд за возмещением материального ущерба.
Приставы обнаружили на счетах мужчины деньги, достаточные для погашения долга по исполнительному производству.
На сегодняшний день сумма ущерба перечислена на счёт Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
Кроме того, с должника было взыскано свыше трёх тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения.
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