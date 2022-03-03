В Бурятии браконьер расплатился за краснокнижную рыбу

Житель Бурятии незаконно выловил ленков и тайменя



В Бурятии судебный пристав взыскал с жителя Кяхтинского района материальный ущерб, причинённый в результате незаконной добычи рыбы, сообщили в пресс-службе УФССП.



46-летний житель Кяхты на реке Чикой незаконно поймал 14 ленков и одного тайменя, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и в Красную книгу Бурятии. По оценкам специалистов, водным биологическим ресурсам нанесён ущерб на сумму 47 170 рублей.



Надзорные органы обратились в суд за возмещением материального ущерба.



Приставы обнаружили на счетах мужчины деньги, достаточные для погашения долга по исполнительному производству.



На сегодняшний день сумма ущерба перечислена на счёт Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.



Кроме того, с должника было взыскано свыше трёх тысяч рублей исполнительского сбора за несвоевременное исполнение судебного решения.





