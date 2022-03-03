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Минобороны сообщило о 498 погибших российских военных на Украине

Минобороны сообщило о 498 погибших российских военных на Украине
Происшествия,  Фото:pixabay.com
По официальным данным, ещё 1,5 тысячи военных получили ранения

Минобороны впервые озвучило потери России в ходе спецоперации на Украине. Погибли 498 военнослужащих, 1597 получили ранения. Об этом сообщил официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

- Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека, - цитирует Конашенкова РИА Новости.

 - К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. 1597 наших товарищей получили ранения, - добавил Конашенков.

Он заявил, что «семьям погибших военнослужащих оказывается вся возможная помощь».

минобороны

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