Минобороны сообщило о 498 погибших российских военных на Украине





- К сожалению, среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, имеются потери. 498 российских военнослужащих погибли при исполнении воинского долга. 1597 наших товарищей получили ранения, - добавил Конашенков.



Он заявил, что «семьям погибших военнослужащих оказывается вся возможная помощь».





Минобороны впервые озвучило потери России в ходе спецоперации на Украине. Погибли 498 военнослужащих, 1597 получили ранения. Об этом сообщил официальный представитель минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.- Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека, - цитирует Конашенкова РИА Новости.