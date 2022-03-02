Они рассылают специальные баннеры
Мошенники начали маскировать свои вредоносные программы под баннеры с рекламой об обновлении браузера, при этом упор был сделан на потребность людей в безопасности, пишут РИА Новости ссылаясь на сообщение от компании по кибербезопасности Angara Security.
- На сайтах онлайн-магазинов мошенники распространяют баннеры с уведомлением о том, что версия браузера устарела и для повышения уровня безопасности ее надо обновить. Подобные уведомления отображаются у пользователей Android-устройств, возникновение аналогичных инцидентов не исключено и среди пользователей других операционных систем, - говорится в сообщении.
Упор мошенники делают на стремление людей к безопасности, а не на персонализацию.
- Злоумышленники подошли к созданию своих объявлений с нетипичным для них уровнем персонифицированной коммуникации с потенциальными жертвами. Так, в тексте баннера говорится об устаревании 89 версии используемого браузера Google Chrome, даже если у пользователя на устройстве установлена 98 версия, — добавили в компании.
После перехода по ссылке жертвы попадают на фишинговые страницы-подражатели, где требуется ввести учетные данные для авторизации аккаунта.
Кроме того, нажатие на баннер может запустить загрузку документа, открытие которого приведет к заражению устройства вредоносным ПО.
«Обновление браузера»: Мошенники придумали новый способ кражи денег
Происшествия, Фото:
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