Вымогатели избили улан-удэнского таксиста и забрали машину

Вымогатели угрожали убить водителя



28-летний улан-удэнский таксист стал жертвой вымогателей. Они избили его, отобрали машину, в которой были также деньги, телефон и другие имущество водителя.



Молодой человек рассказал полицейским, что подрабатывает частным извозом. Утром к нему обратился 20-летний знакомый и попросил его увезти. Затем к автомобилю подошли ещё двое приятелей пассажира, и компания направилась по адресу в Иволгинский район.



По пути пассажиры попросили водителя остановить автомобиль на пустыре возле села Оронгой для распития спиртного. Тут на таксиста и напали.



- В ходе употребления алкоголя знакомый водителя вспомнил былые обиды и стал провоцировать конфликт. Один из приятелей, угрожая убийством, потребовал у водителя отдать автомобиль в «счёт морального ущерба». Однако улан-удэнец отказался, аргументировав тем, что иномарка ему не принадлежит, а лишь находится в аренде. После чего компания стала наносить побои извозчику, но он сумел вырваться и убежать. Добравшись на попутном автотранспорте до отдела полиции, он сообщил об этом правоохранителям, - рассказали в пресс-службе МВД по Бурятии.



Вскоре полицейские нашли автомобиль. Он был брошен на берегу реки Селенга недалеко от села Шалуты.



Спустя несколько дней двое нападавших были задержаны в Улан-Удэ. Это молодые люди в возрасте 20 и 23 лет. Один из них сам пришёл в полицию.



Возбуждено уголовное дело о вымогательстве. Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 15 лет.



- Отметим, старший из задержанных ранее неоднократно судим за преступления имущественного характера. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в МВД по Бурятии.

