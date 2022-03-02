В Бурятии мужчина отравился угарным газом на пожаре

Пострадавший госпитализирован в больницу



1 марта в селе Хоринск в Бурятии загорелся жилой дом. В доме находился 68-летний мужчина.



- До прибытия пожарных он был эвакуирован из задымлённого помещения родственницей. В результате пожара мужчина получил отравление угарным газом и был госпитализирован в Хоринскую центральную районную больницу, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.



На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось около двух минут.



Огнём повреждён деревянный пол возле печи и стена. Уничтожения основных конструкций жилого дома не допущено.



Причина и ущерб устанавливаются.

