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В Бурятии мужчина отравился угарным газом на пожаре

В Бурятии мужчина отравился угарным газом на пожаре
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пострадавший госпитализирован в больницу

1 марта в селе Хоринск в Бурятии загорелся жилой дом. В доме находился 68-летний мужчина.

- До прибытия пожарных он был эвакуирован из задымлённого помещения родственницей. В результате пожара мужчина получил отравление угарным газом и был госпитализирован в Хоринскую центральную районную больницу, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось около двух минут.

Огнём повреждён деревянный пол возле печи и стена. Уничтожения основных конструкций жилого дома не допущено.

Причина и ущерб устанавливаются.
пожар

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