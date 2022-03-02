Пострадавший госпитализирован в больницу
1 марта в селе Хоринск в Бурятии загорелся жилой дом. В доме находился 68-летний мужчина.
- До прибытия пожарных он был эвакуирован из задымлённого помещения родственницей. В результате пожара мужчина получил отравление угарным газом и был госпитализирован в Хоринскую центральную районную больницу, - сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
На ликвидацию открытого горения пожарным потребовалось около двух минут.
Огнём повреждён деревянный пол возле печи и стена. Уничтожения основных конструкций жилого дома не допущено.
Причина и ущерб устанавливаются.
В Бурятии мужчина отравился угарным газом на пожаре
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Пострадавший госпитализирован в больницу
Подозреваемый убежал из магазина, оттолкнув охранника. ВИДЕО
Неадекватного мужчину задержали росгвардейцы
Во время обыска у Евгении Балтатаровой изъяли компьютеры и телефоны
ДТП устроил водитель Mitsubishi Pajero
Улан-удэнец едва не потерял почти 300 тысяч рублей
Мужчину уже судили за аналогичное нарушение
Ситуация с наледными образованиями находится под контролем специалистов
Мужчина подозревается в мошенничестве на полмиллиона рублей
Возле корпуса БГУ собака укусила девушку
Тревогу о том, что ночами рубят лес, забили местные жители
Погибли женщина и сосед, пришедший к ней на помощь
Алабай покусал свою хозяйку
Агрессивные животные держат в страже жителей райцентра
Автомобиль с мешками марихуаны остановили сотрудники ГИБДД