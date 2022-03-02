 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 марта

01 марта

Популярное

В Бурятии полиция ищет подозреваемого в грабеже

В Бурятии полиция ищет подозреваемого в грабеже
Происшествия, 
Подозреваемый убежал из магазина, оттолкнув охранника. ВИДЕО

Полиция Бурятии разыскивает подозреваемого в грабеже. Преступление произошло в магазине самообслуживания в посёлке Заиграево 12 декабря.

- Молодой человек зашёл в торговую точку, похитил со стеллажа наушники для сотового телефона и вышел. Однако хищение заметил охранник магазина, догнал злоумышленника и попытался вернуть наушники. Уже на парковке молодой человек оттолкнул сотрудника службы безопасности и убежал, - сообщили в МВД по Бурятии.

 
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

Приметы подозреваемого: европейской внешности, рост 170-175 см, на вид 25-30 лет.

Был одет: шапка чёрного цвета, куртка серого цвета, джинсы тёмно-синего цвета, на лице медицинская маска.

фото - ориентировка МВД по Бурятии 

При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(30136)4-13-71, 8-950-393-07-53, 8-902-562-94-26 или 102 (112).

грабеж

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии полиция ищет подозреваемого в грабеже
В Бурятии полиция ищет подозреваемого в грабеже
Происшествия, 02.03.2022
Подозреваемый убежал из магазина, оттолкнув охранника. ВИДЕО
В Улан-Удэ на АЗС задержали хулигана с наркотиком
В Улан-Удэ на АЗС задержали хулигана с наркотиком
Происшествия, 02.03.2022
Неадекватного мужчину задержали росгвардейцы
У известной бурятской общественницы провели обыск
У известной бурятской общественницы провели обыск
Происшествия, 02.03.2022
Во время обыска у Евгении Балтатаровой изъяли компьютеры и телефоны
В Улан-Удэ сотрудник салона сотовой связи спас клиента от мошенников
В Улан-Удэ сотрудник салона сотовой связи спас клиента от мошенников
Происшествия, 02.03.2022
Улан-удэнец едва не потерял почти 300 тысяч рублей
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Происшествия, 02.03.2022
Мужчину уже судили за аналогичное нарушение 
В пригородах Улан-Удэ следят за обстановкой на ручьях
В пригородах Улан-Удэ следят за обстановкой на ручьях
Происшествия, 01.03.2022
Ситуация с наледными образованиями находится под контролем специалистов
В Чите инженер украл геодезическое оборудование
В Чите инженер украл геодезическое оборудование
Происшествия, 01.03.2022
Мужчина подозревается в мошенничестве на полмиллиона рублей
Нападения собак продолжаются в Улан-Удэ
Нападения собак продолжаются в Улан-Удэ
Происшествия, 01.03.2022
Возле корпуса БГУ собака укусила девушку
В Улан-Удэ вырубают деревья около 140 квартала
В Улан-Удэ вырубают деревья около 140 квартала
Происшествия, 01.03.2022
Тревогу о том, что ночами рубят лес, забили местные жители
Житель Бурятии убил палкой мужчину и женщину
Житель Бурятии убил палкой мужчину и женщину
Происшествия, 01.03.2022
Погибли женщина и сосед, пришедший к ней на помощь
Жителей пригорода Улан-Удэ пугает стая собак
Жителей пригорода Улан-Удэ пугает стая собак
Происшествия, 01.03.2022
Агрессивные животные держат в страже жителей райцентра
В Бурятии наркоманы везли марихуану под видом мяса
В Бурятии наркоманы везли марихуану под видом мяса
Происшествия, 01.03.2022
Автомобиль с мешками марихуаны остановили сотрудники ГИБДД
В Бурятии на Байкале «Нива» провалилась в промоину
В Бурятии на Байкале «Нива» провалилась в промоину
Происшествия, 01.03.2022
Происшествие случилось на северном Байкале

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^