В Бурятии полиция ищет подозреваемого в грабеже







Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».



Приметы подозреваемого: европейской внешности, рост 170-175 см, на вид 25-30 лет.



Был одет: шапка чёрного цвета, куртка серого цвета, джинсы тёмно-синего цвета, на лице медицинская маска.





фото - ориентировка МВД по Бурятии



При наличии какой-либо информации о разыскиваемом или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(30136)4-13-71, 8-950-393-07-53, 8-902-562-94-26 или 102 (112).





Полиция Бурятии разыскивает подозреваемого в грабеже. Преступление произошло в магазине самообслуживания в посёлке Заиграево 12 декабря.- Молодой человек зашёл в торговую точку, похитил со стеллажа наушники для сотового телефона и вышел. Однако хищение заметил охранник магазина, догнал злоумышленника и попытался вернуть наушники. Уже на парковке молодой человек оттолкнул сотрудника службы безопасности и убежал, - сообщили в МВД по Бурятии.