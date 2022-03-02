В Бурятии в столкновении внедорожника и ВАЗа пострадали два человека

ДТП устроил водитель Mitsubishi Pajero



1 марта в Заиграевском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадали два человека.



Авария произошла около 00.15 часов на автодороге «Улан-Удэ -Заиграево –Кижинга», в километре от села Новоильинск. Здесь столкнулись внедорожник Mitsubishi Pajero и ВАЗ-2105.



- Мужчина 1978 года рождения, управляя Mitsubishi Pajero, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2105 под управлением водителя 2004 года рождения, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2105 и его пассажир (который также 2004 года рождения) с травмами были госпитализированы в больницу.



