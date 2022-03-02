Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Мужчину уже судили за аналогичное нарушение



Ранее судимый житель Кижингинского района Бурятии признан виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.



В декабре 2021 года сельчанин, будучи судимым за аналогичное преступление, вновь сел за руль нетрезвым.



Хоринский районный суд назначил ему 1 год 6 месяцев в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на 2 года 6 месяцев.



Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

