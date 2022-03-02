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Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчину уже судили за аналогичное нарушение

Ранее судимый житель Кижингинского района Бурятии признан виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.

В декабре 2021 года сельчанин, будучи судимым за аналогичное преступление, вновь сел за руль нетрезвым.

Хоринский районный суд назначил ему 1 год 6 месяцев в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на 2 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры. 
прокуратура водители

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