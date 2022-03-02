Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду

Мужчину уже судили за аналогичное нарушение
Ранее судимый житель Кижингинского района Бурятии признан виновным в повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.
В декабре 2021 года сельчанин, будучи судимым за аналогичное преступление, вновь сел за руль нетрезвым.
Хоринский районный суд назначил ему 1 год 6 месяцев в колонии-поселении. Также он лишён водительских прав на 2 года 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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Происшествия, Фото:
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