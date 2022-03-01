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В Улан-Удэ вырубают деревья около 140 квартала

В Улан-Удэ вырубают деревья около 140 квартала
Происшествия,  Фото:комитет городского хозяйства
Тревогу о том, что ночами рубят лес, забили местные жители

Жители Улан-Удэ в социальных сетях сообщили о незаконной вырубке леса. «Ночами воруют лес около 140 микрорайона!» - такое сообщение отправили подписчики в социальных сетях.

В комитете городского хозяйства отреагировали на сообщение. На место происшествия выехала патрульная служба городского лесничества и сотрудники управления административного контроля. Специалисты подтвердили факт незаконной вырубки девяти сосен.



– Установлено, что данная территория не является частью городских лесов, за которые отвечает МБУ «Городское лесничество». Земельный участок, на котором неизвестные вырубили лес, выделен частному лицу под строительство производственной базы. Разрешения на указанную вырубку не выдавалось, – сообщили в комитете городского хозяйства.

Сумма ущерба оценена в 85 321 рублей. Материалы дела переданы в правоохранительные органы для установления виновных лиц.



В случае обнаружения фактов незаконной вырубки улан-удэнцы могут позвонить на горячую линию лесной охраны по тел. 20-44-44, а также в круглосуточную единую дежурно-диспетчерскую службу по тел. 21-29-72, 21-36-65.
рубка леса

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